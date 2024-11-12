مشاركة فاعلة للعراق في معرض سوق السفر العالمي في لندن

متابعة – الصباح الجديد:

شارك العراق ممثلاً بوفدٍ ثقافي وسياحي في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن (WTM) بنسخته الثالثة والأربعين، وهو محطة جذب للعارضين والزوار المهتمين بالتعرف إلى أحدث المستجدات السياحية.

ترأس وفد وزارة الثقافة والسياحة والآثار مدير عام دائرة المجاميع السياحية الأستاذ مهدي غضبان الساعدي ومجموعة من ممثلي شركات السفر والسياحة العراقية.

وتأتي مشاركة العراق لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير المقاصد السياحية المتنوعة بما في ذلك السياحة التراثية والدينية والثقافية.

شمل الملتقى الدولي إقامة ندواتٍ وورش عمل تناولت موضوعات مختلفة منها الأمن السيبراني والاستثمار والجذب السياحي على المستوى العالمي.

وقد حظي جناح العراق بإقبالٍ كبير من الزوار من مختلف الجنسيات لما احتوى عليه من أنشطة تفاعلية تضمنت أفلاماً وثائقيةً عن المواقع السياحية، الأمر الذي يثري تبادل الخبرات وفتح قنوات للتعاون المستقبلي مع ازدياد الاهتمام بالسياحة التراثية والدينية.

وسوق السفر العالمي 2024 هو المعرض الرائد لصناعة السفر والسياحة، وافتتح في الفترة من الخامس لغاية السابع من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن. وعلى مدار 44 عامًا، ظل المعرض هو الأكثر تأثيرًا في الصناعة، والمكان الذي يجتمع فيه مجتمع السفر الترفيهي الدولي من أجل الإلهام والتعليم وتحديد المصادر وتحديد المعايير.