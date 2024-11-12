البريد العراقي يوقع اتفاقية الدفع الالكتروني لتحصيل المستحقات البريدية

بغداد – الصباح الجديد

وقعت الشركة العامة للبريد والتوفير اتفاقية الدفع الالكتروني، لتحصيل المستحقات البريدية الكترونياً.

وذكرت الشركة في بيان أنه لتسهيل الإجراءات الحكومية أمام المواطنين والتحول بكل الخدمات الحكومية نحو الأتمتة والتحول الرقمي، وبما يتناسب والتعليمات الحكومية وتوجيهات البنك المركزي العراقي أبرمت الشركة العامة للبريد والتوفير اتفاقية الدفع الالكتروني مع شركة Asia pay”.

وأضافت الشركة في بيانها أن ” الاتفاقية جاءت بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي واستمراراً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالدفع الالكتروني والجباية الالكترونية لتحصيل مستحقات الخدمات البريدية في مكاتب البريد المنتشرة في بغداد والمحافظات من خلال محفظة متكاملة من الخدمات المالية الالكترونية مخصصة لدفع المستحقات المالية لأنواع الخدمات والتسوق الإلكتروني كافة، حيث سيسهم البريد في تهيئة منافذ شحن ميسرة لمستفيدي خدمة هذه المحفظة وما يتعلق بها من خدمات”.

وأعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير- بحسب البيان- عن استعدادها للتعاون مع مزودي الخدمات المالية المتعلقة بالدفع الالكتروني والمرخصين من البنك المركزي العراقي وفق الضوابط التي يقرها من أجل خدمة المواطن العراقي.

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