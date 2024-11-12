المرور تدعو أصحاب اللوحات المطبوعة إلى استلامها وتثبيتها

بغداد – الصباح الجديد

دعت مديرية تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مديرية المرور العامة بوزارة الداخلية أصحاب العجلات في بغداد والمحافظات إلى استلام وتثبيت لوحاتهم المطبوعة الخصوصي والأجرة والحمل.

وقالت الوزارة في بيان : إن “مديرية تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مديرية المرور العامة دعت أصحاب العجلات في بغداد والمحافظات إلى استلام وتثبيت لوحاتهم المطبوعة الخصوصي والأجرة والحمل”.

وأكد مدير المديرية اللواء حيدر كمال خضير- حسب البيان- أن “هناك توجيهات لجميع مواقع التسجيل بأهمية تبسيط الإجراءات لجميع المراجعين، من خلال اتباع الخطوات، وسيتم إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون أي تأخير خاصة أن ملاكات المديرية وضعت خطة متكاملة للإرشاد والتوعية في جميع المواقع مع مراعاة الحالات الإنسانية”.