اليابان تطلق أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء

الصباح الجديد – وكالات:

أُطلق أول قمر اصطناعي خشبي في العالم إلى الفضاء عبر صاروخ تابع لشركة “سبايس اكس”، وفق ما أعلن مصمموه اليابانيون الثلاثاء، في خطوة تندرج في إطار مهمة إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية.

وأشار مركز الدراسات الفضائية التابع لجامعة كيوتو إلى أنّ القمر الاصطناعي التجريبي المسمّى “ليغنوسات” والذي يمثّل شكله مكعّبا خشبيا يبلغ طول كلّ من جوانبه 10 سنتيمترات فقط، أُطلق عبر صاروخ غير مأهول من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

ويتمثل الهدف من اعتماد الخشب في توقّع نهاية حياته، إذ عندما يعود إلى الغلاف الجوي، يُفترض أن يحترق من دون توليد الجزيئات المعدنية التي عادة ما تنجم عن هبوط الأقمار الاصطناعية على الأرض، بحسب علماء من كيوتو.

وقد يكون لهذه الجسيمات تأثير سلبي على البيئة والاتصالات، وفق العلماء. وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية، في منشور عبر منصة “اكس”، أنّ القمر الاصطناعي الخشبي المركّب داخل علبة مخصصة صنّعتها الوكالة “أُطلق إلى الفضاء“.

وأكد ناطق باسم شركة “سوميتومو فوريستري” المشارِكة في ابتكار “ليغنوسات”، عبر وكالة فرانس برس، أنّ عملية الإطلاق كانت “ناجحة”، مضيفا أن القمر الاصطناعي “سيصل قريبا إلى محطة الفضاء الدولية وسيتم إطلاقه في الفضاء بعد نحو شهر” من أجل اختبار قوته ومتانته.

سيرسل القمر الاصطناعي بيانات إلى الباحثين القادرين على التحقق من مؤشرات أي خلل مُسجّل وتحديد ما إذا كان بإمكانه تحمّل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. وقال رائد الفضاء والأستاذ في جامعة كيوتو تاكاو دوا، خلال مؤتمر صحافي في مطلع العام: “ينبغي أن تصبح الأقمار الاصطناعية غير المصنوعة من المعدن أكثر انتشارا“.