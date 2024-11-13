تحرير فتاة مختطفة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، أول أمس الإثنين، تحرير فتاة مختطفة كانت محتجزة داخل دار بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته “الصباح الجديد”: إن” مفارزها تمكنت من تحرير فتاة تم اختطافها في محافظة الديوانية من قبل متهمين اثنين واقتاداها إلى العاصمة بغداد وتم احتجازها داخل دار أحدهم”.

وأضافت، إن” عملية تحرير الفتاة جاءت بعد ورود معلومات الى مفارز مكتب البياع لمكافحة الإجرام عن وجود فتاة بمقتبل العمر مخطوفة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وباستعانة الجهد الفني تم التوصل إلى المتهم الأول والقبض عليه وبدلالته جرى التوصل الى المتهم الثاني وبعد استحصال الموافقات الأصولية تم القبض عليه وتحرير الفتاة المخطوفة من داخل دار المتهم الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.