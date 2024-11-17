إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قتلوا مواطنا في بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، أول أمس الجمعة، بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بقتل مواطن وإصابة آخر بجروح وسط العاصمة.

وقال المصدر لوسائل إعلام: إن “المتهمين الثلاثة يعملون سائقي (كوستر) وحصلت مشاجرة بينهم وبين سائقين آخرين على الأحقية في الدور وتطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة باب المعظم وسط بغداد ولاذوا بالفرار”.

وأضاف أن “قوة أمنية قامت بمطاردة الجناة وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وضبط السلاح المستخدم بالجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج”.