إسبانيا تؤكد التعاون مع العراق لإنشاء خط بصرة – شرم الشيخ للسكك الحديد

الصباح الجديد – وكالا ت

أكدت إسبانيا امس السبت تأييدها بقوة عودة العراق بشكل قوي للمنظمة العالمية للتجارة والسعي لذلك، فيما بينت أن التعاون مع العراق لايقتصر على السكك بل في مجالات أخرى وهنالك مشاريع مشتركة.

وقالت مدير عام التجارة الدولية والاستثمار في مملكة إسبانيا اليسا فاريلا : إن “هناك شركات جيدة جدا في مجال السكك الحديد، ونتعاون مع العراق في سبيل مد سكة الحديد من البصرة إلى شرم الشيخ”، لافتة إلى “أننا نمتلك شركة تعمل على توصيل السكة الحديد بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وكذلك لدينا شركة تعمل أيضا في الصين ستقوم بمشاريع سكك حديد في مناطق أخرى من العراق في المستقبل العاجل”.

وبينت، أن “قسما من هذه المشاريع مقترحات، وهناك اتفاقات موقعة وتعاون في مجالات أخرى من ضمنها تسهيل عمليات النقل داخل المدن العراقية وتسهيل وضع المرور بشكل جيد بحيث يسير بانسيابية جيدة جدا”.

وأوضحت، أن “هنالك اتفاقات لتدريب العراقيين وتوقيع اتفاقيات أخرى تسهل هذا الجانب”، مشيرة إلى، أنه “نحن نؤيد ونعزز عودة العراق وبشكل قوي إلى المنظمة العالمية للتجارة ونسعى لذلك”.