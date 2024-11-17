تحرك لاستثمار سمك البلطي في التصدير وإنتاج الأعلاف في البصرة

البصرة – الصباح الجديد

كشفت مديرية الزراعة في محافظة البصرة عن أبرز التحديات التي تواجه الثروة السمكية في المحافظة، مشيرةً إلى وجود مشروع تحرك لاستثمار سمك البلطي في التصدير وإنتاج الأعلاف في المحافظة.

وقال مسؤول قسم الأسماك في مديرية الزراعة، عباس دخيل: إن “هناك تحديات تواجه الثروة السمكية في البصرة، منها التغيرات المناخية وارتفاع الملوحة”، لافتاً الى أن “المحافظة تفتقر إلى وجود مزارع لتربية الأسماك البحرية، بسبب غياب إصبعيات أو مفاقس خاصة لإنتاج هذه الإصبعيات محليا”.

وأشار إلى، أنه “تم تقديم مشروع إلى محافظة البصرة لاستيراد أسماك السبيطي من دول الجوار وتوزيعها على مربي الأسماك في المحافظة ضمن مشروع استزراع تجريبي، الا أنه لم يحصل على موافقة مجلس المحافظة عليه”.

وعن مشكلة انتشار سمك البلطي في المياه الدافئة خلال السنوات الماضية، أوضح دخيل أن “هذا النوع من الأسماك يتميز بقدرته على تحمل المياه المالحة والملوثة، كما أنه سريع التكاثر (من 5 إلى 6 مرات في السنة)، ويتغذى على النباتات الغاطسة في الماء، ما يشكل تهديداً لبيض الأسماك الأخرى التي تضعه على تلك النباتات”، مؤكداً أن “هنالك مشروعاً لاستثمار سمك البلطي في التصدير وإنتاج الأعلاف”، مبينا ان “لجن متخصصة أوصت بتصدير هذان من الأسماك الى دول الجوار”.