كتابان نقديان عن تجربة علي العبادي المسرحية

بابل – الحسين بن خليل:

صدر مؤخراً عن دار وتريات للطباعة والنشر في بابل كتابان في حقل المسرح، تناولا تجربة الفنان المسرحي علي العبادي في مجال التأليف والاخراج المسرحي. جاء الكتاب الأول للكاتب والاديب علي حسين الخباز والموسوم (تعددية التأويل في عوالم الاحتجاج الفكري … قراءات في نصوص علي العبادي المسرحية) بـ(80) صفحة من القطع المتوسط. وقد ضم بين دفتيه، أربعة فصول، وهي كالآتي: (الفصل الأول: تجربة “علي العبادي” الكتابية في مجال “المونودراما”، الفصل الثاني: تجربة “علي العبادي” الكتابية في مجال “الديودراما”، الفصل الثالث: تجربة “علي العبادي” الكتابية في مجال “الاحتجاج”، الفصل الرابع: حوارات مع “علي العبادي”) أما الكتاب الثاني للكاتب والناقد عقيل هاشم والموسوم (مسرح ما بعد التغيير .. قلق الفكر وجموح الخيال، وثيقة فكرية وإبداعية عن تجربة “علي العبادي” المسرحية) والذي يقع بـ(130) صفحة من القطع المتوسط. وقد ضم خمسة فصول، وهي كالآتي: (الفصل الأول: المسرح ما بعد 2003، الفصل الثاني: قراءة في تجربة “العبادي”، الفصل الثالث: “علي العبادي مؤلفاً”، الفصل الرابع: “علي العبادي مخرجاً”، الفصل الخامس “علي العبادي” باحثاً ومنظراً، وأختتم الكتاب بملحق صور لأعمال العبادي الاخراجية فضلا عن سيرته الذاتية). وبذلك يرتفع عدد الكتب التي تناولت تجربة العبادي المسرحية إلى سبع كتب، بعد (غرائبية التشكيل البنائي في نصوص علي العبادي المسرحية) للناقد “طالب هاشم بدن”، و(صخب الموت ومسرح ما بعد الكارثة، قراءات في نصوص وعروض “عليّ العباديّ” المسرحية) لـ”مجموعة من الكتّاب والنقاد العراقيين” واعداد الناقد “الدكتور حيدر علي الاسدي”، و(جماليات الفضاء في العروض المقدّمة لنصوص “علي العبادي” المسرحية) للباحث “علي حسين صاحب”، و(“قِرَاءةُ اللَذَّةُ”، تمظهرات التأويل والتلقي النقدي العربي لنصوص الكاتب المسرحي العراقي “علي العبادي”) للناقد والكاتب المصري “حسام الدين مسعد:”.