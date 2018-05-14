اليابان تشيد بالانتخابات العراقية وتأمل بسرعة تشكيل حكومة جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

رحبت الحكومة اليابانية، أمس الأحد، ترحب بإقامة الانتخابات البرلمانية العراقية “بطريقة سلمية”، في حين أبدت أملها بأن تفضي الى تشكيل إدارة جديدة بسرعة.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو في بيان صحفي أطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “حكومة اليابان ترحب بحقيقة ان انتخابات مجلس النواب العراقي قد اقيمت بطريقة سلمية بشكل عام”، موضحا أن “الحكومة اليابانية شاركت ممثلة بسفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي في نشاطات مراقبة الانتخابات”.

وأضاف كونو، أن “حكومة اليابان تأمل أن عملية تأكيد نتائج الانتخابات ستجري بشكل عادل وعاجل وسلمي، وان ادارة جديدة ستنصب بسرعة”.

، مشيرا الى أنها “بالاضافة الى ذلك، تأمل بشدة ان هذه الانتخابات ستمهد الطريق للمزيد من التقدم في المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار في العراق”.

وشهدت محافظات العراق كافة، امس الاول السبت (12 ايار 2018)، انطلاق الانتخابات العامة لاختيار اعضاء مجلس النواب الاتحادي.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء أمس الاول السبت، عن “نجاح” عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52.