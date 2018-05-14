الحكيم: العراق أثبت للعالم تمسكه بالنظام السياسي الديمقراطي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اتصالات هاتفية مع القيادات السياسية العراقية، مهنئا إياهم بنجاح الانتخابات، داعيا إياهم الى تحمل المسؤولية في صناعة القرار العراقي.

وقال تيار الحكمة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن الحكيم “هاتف القيادات السياسية العراقية مهنئا اياهم بنجاح الانتخابات العراقية والممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة الاحتكام الى صناديق الاقتراع”.

واعتبر الحكيم، بحسب البيان، أن “العراق اثبت للعالم تمسكه بالنظام السياسي الديمقراطي وبان ترجمه الديمقراطية تراكم النجاحات”، مشيرا الى ان “الناخب العراقي ادى ما عليه ورمى الكرة في ملعب القوى السياسية لتحويل الحوارات الى تفاهمات قادرة على صناعة حكومة خدومة يلمس المواطن ايجابياتها في حياته اليومية”.

ودعا الحكيم “الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها وانتاج القرار العراقي وفق المصلحة العراقية”.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء أمس الاول السبت، عن “نجاح” عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52 .

وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة من مساء يوم امس الاول السبت الثاني عشر من ايار 2018، في اول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم “داعش” ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق ىإختيار برلمان عراقي جديد.