ارتفاع احتياطي العالم من الذهب في آيار والعراق الخامس عربيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المجلس العالمي للذهب، أمس الاحد، عن ارتفاع احتياطي العالم من الذهب في شهر ايار الحالي، فيما اشار الى ان العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا والخامسة عربيا من الاحتياطيات العالمية.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه واطلعت عليها، “الصباح الجديد”، إن “احتياطيات دول العالم من الذهب ارتفعت لشهر ايار بمقدار 14 طنا عن شهر نيسان الماضي لتبلغ 33 الف و813 طنا”، مبينا ان “الولايات المتحدة مازالت تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.372 طنا”.

وأضاف المجلس ان “العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من حيث هذه الاحتياطيات من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، فيما حافظ العراق ايضا على المرتبة الخامسة عربيا حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا “.

واشار المجلس الى ان “احتياطيات العراق من الذهب بقت ثابته حيث سجلت 89.8 طن وهي تمثل 7.8% من باقي العملات الاخرى”، مشيرا الى ان “اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 15.16 طنا”.

وقرر البنك المركزي في 23 كانون الثاني 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين ( 50 غم و1000غم) لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.