فرنسا تحشّد 97000 رجل أمن لتوفير الحماية في أعياد رأس السنة

وكالات ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 97000 رجل شرطة سيضطلعون بحماية المناطق الحيوية التي تعج بالمواطنين من أي تهديد إرهابي محتمل عشية رأس السنة.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان نشر على موقع وزارة الداخلية، أن “عيد الميلاد المجيد يأتي في ظل ارتفاع للتهديد الإرهابي”، مشيراً إلى أن “هناك تهديداً حقيقياً من قبل أشخاص قد يتصرفون بشكل فردي مستخدمين وسائل بدائية لتنفيذ اعتداءات”.

ومن ضمن هذا العدد التي نشرته الوزارة سيتم نشر 54000 شرطي و36000 رجل أمن و7000 عسكري على كافة الأراضي الفرنسية، بحسب البيان.

وبمقارنة مع العام الفائت فأن فرنسا اعتمدت هذا العام زيادة عناصرها الامنية، بينما شهد العام الفائت نشر 7000 شرطي أي أكثر بـ400 شرطي متمركزين على حماية أماكن العبادة خاصة المسيحية منها مثل كاتدرائية نوتردام في باريس.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت فرنسا هجمات إرهابية متكررة، أسفرت عن مقتل المئات، من بينها مقتل أكثر من 130 شخصا في تفجيرات انتحارية، وإطلاق نار جماعي، وسط العاصمة باريس في تشرين الثاني 2015.

يذكر ان حسابات تابعة لتنظيم “داعش” على الإنترنت بثت تهديدات باستهداف الأوروبيين خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة التي تستمر طوال الشهر الجاري، وهو التهديد الذي تتعامل معه وسائل الإعلام وأجهزة الأمن الأوروبية على محمل الجد، بسبب أن نفس الموسم العام الماضي شهد عمليات إرهابية استهدفت متسوقين ومحتفلين، كان أبرزها عملية الدهس التي استهدفت أحد أسواق العاصمة الألمانية برلين.

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