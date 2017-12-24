حزب العمال يشكّل إدارة مستقل في جبال قنديل

إمعاناً في خروقات تسبب بها إقليم كردستان

السليمانية ـ الصباح الجديد:

يواصل حزب العمال الكردستاني المناهض للحكومة التركية تجاوزاته على الأراضي العراقية فقد اعلن امس الاحد تشكيل إدارة مستقلة خاضعة لسيطرته في مناطق جبل قنديل التابعة لمحافظة أربيل.

وأوردت وسائل إعلام مقربة منه، معلومات تابعتها ” الصباح الجديد ” تشكيل مجلس للشعب في جبال قنديل”، مبينة أن “المجلس سيشرف على إدارة مناطق بالييان وناودشت وقلاتوكا وماردوو الواقعة في سفح جبال قنديل”.

وأضافت أن “المجلس يهدف الى العمل من أجل تنمية المنطقة وإعمارها”، لافتا الى أن “للمجلس لجان ثقافية وصحية وأمنية وتربوية وبيئية”.

وتابعت أنه “لا علاقة للمجلس بإدارة إقليم كردستان، إلا أنه في نفس الوقت يحترم قوانينه”.

وتقع سلسلة جبال قنديل في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني وهي منطقة استراتيجية ووعرة يصعب الوصول إليها، وتعد المعقل الرئيس لمسلحي حزب العمال الكردستاني الـPKK.

وتتعرض جبال قنديل للهجمات الجوية والمدفعية التركية بإستمرار في مسعى لضرب معسكرات حزب العمال الكردستاني.

وتؤكد المصادر المطلعة بأن أكثر من 15 مدنيا قتل وأصيب اخرون جراء الهجمات التركية في تلك المنطقة منذ عام 2011، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بالمشاريع الزراعية والخدمية.