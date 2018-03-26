لا صحة لاختطاف 50 عنصرا من قوّات حرس الحدود والجيش

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفى مركز الإعلام الأمني، أمس الأحد، الأنباء التي تحدثت عن اختطاف 50 منتسبا من قوات حرس الحدود والجيش العراقي بمحافظة الأنبار، في حين بيّن أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق قناة الاتجاه الفضائية التي بثت الخبر.

وذكر بيان صادر عن المركز أمس الأحد واطلعت عليه “الصباح الجديد” أن “قناة الإتجاه الفضائية نشرت خبراً غير صحيح عن اختطاف 50 منتسبا من قوات حرس الحدود والجيش على الطريق الدولي بمحافظة الانبار”.

وأكد البيان أن “قيادة العمليات المشتركة ستتخذ الاجراءات القانونية بشأن هذا الموضوع بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات”.

وأضاف البيان “نود ان نبين ايضا ان الفرقة الاولى في الجيش العراقي قامت يوم امس بتفريغ الشارع من الشاحنات وعجلات المواطنين بين منطقة الصكار والكيلو 160 في محافظة الانبار بعد أن كانت الرؤية منعدمة وشرعت بإيواء العجلات داخل المقرات العسكرية وبالقرب منها لتأمينها، وباشرت العجلات المدنية صباح اليوم بالسير الى وجهتها المقصودة بعد ان تحسنت الاجواء في تلك المنطقة.