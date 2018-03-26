حريق عقود مطار بغداد.. يتحمله مدير دائرته القانونية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن نتائج التحقيق بالحريق الذي نشب في دائرة العقود لمطار بغداد الدولي، مبينا ان التحقيق أثبت “إهمالا جسيما” من قبل مدير الدائرة القانونية.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة أسباب حريق دائرة العقود في مطار بغداد الدولي، أثبتت الإهمال الجسيم لمدير قسم الدائرة القانونية في المطار”.

وبين ان “مدير القانونية غادر القسم قبيل اندلاع الحريق من دون استئذان، كما ان ١٢ موظفاً من مجموع ١٤ في القسم، لم يحضروا في يوم الحادث، فضلاً عن إهمال المدير باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وحصول الحريق بعد مغادرته الغرفة بفترة لا تتجاوز العشر دقائق”.

وأضاف أن “اللجنة أوعزت إلى مركز شرطة المطار بالاستمرار بالإجراءات القانونية، والتعمق بالتحقيق، بإشراف ضابط المركز شخصياً، وقاضي التحقيق، وأخذ دورهم الحقيقي في الحفاظ على أموال الدولة، ومنع الجريمة وكشفها عند وقوعها، والإيعاز إلى مديرية الدفاع المدني العامة، بإجراء كشف عاجل جداً، لتحديد احتياجات مطار بغداد الدولي من مطافئ الحريق”.

وأشار المصدر إلى أن “اللجنة التحقيقية طالبت وزارة النقل، بالإسراع بإنجاز عقد منظومة الإنذار عن الحرائق والإطفاء التلقائي في المطار، وحسم الموضوع مع الشركة المنفذة، واستخدام التكييف المركزي بدلاً من أجهزة التكييف المفردة”.

واوضح أن “اللجنة طالبت الوزارة أيضاً، بضرورة التشديد على موظفيها، بالالتزام بأوقات الدوام الرسمي ومحاسبة المخالفين وتفعيل أجهزة البصمة الالكترونية”.

ودعت اللجنة، بحسب المصدر إلى “تشكيل لجنة من مكتب المفتش العام لوزارة النقل، لإجراء جرد وتدقيق جميع العقود التشغيلية في القسم القانوني، على الرغم من ادعاء مدير القسم، بعدم فقدان أو احتراق أي عقد من العقود”.

يشار الى ان اللجنة التحقيقية تشكلت بأمر من وزير الداخلية قاسم الأعرجي، برئاسة مدير الأدلة الجنائية وعضوية كل من مدير مكافحة إجرام بغداد ومعاون مدير الدفاع المدني.