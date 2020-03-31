سومو تعرض على مشترين آسيويين شحنات خام فورية

روسيا وأميركا تتفقان على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت مصادر ان شركة تسريق النفط سوموعرضت على مشترين آسيويين مختارين شحنات خام فورية للتحميل في نيسان المقبل وسط ارتفاع اسعار النفط نحو 7% أمس الثلاثاء.

وذكرت ثلاثة مصادر، إن “شركة تسويق النفط (سومو) تعرض على بعض المشترين الآسيويين المختارين شحنات خام للتحميل في نيسان، وذلك في عرض نادر لشحنات فورية في ظل تضرر المنتجين بفعل تخمة نفطية عالمية.”

وقال متعاملون لرويترز إن “بعض المشترين يسعون لإلغاء بعض مشترياتهم من خام الشرق الأوسط بسبب هبوط الطلب على الوقود وإجراءات العزل العام في ظل جائحة فيروس كورونا”.

وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في حدود 7 % بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002 في اليوم السابق، وفقا لبيانات التداول.

وارتفعت سعر العقود الآجلة لشهر حزيران لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 4.84%، ليصل إلى 27.74 دولاراً للبرميل، كما وارتفع الخام الأميركي بنسبة 7.47% إلى 21.59 دولاراً للبرميل.

وهبطت يوم الاثنين، أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى منذ شباط 2002، ووصلت إلى 19.92 دولاراً للبرميل.

في السياق، قال الكرملين الروسي، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب اتفقا على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أيا من البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”بلا شك هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا“.

واوضح إن ترامب وبوتين اتفقا في مكالمة هاتفية على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية في الوقت الذي وصف فيه ترامب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بأنها ضرب من الجنون.

وتابع الكرملين إن الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات بشأن الأمر لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك المحادثات.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعقيب عما إذا كان بوتين وترامب تناقشا بشأن السعودية في المحادثة الهاتفية.

وأعلنت السعودية، الاثنين، عزمها زيادة صادراتها النفطية بـ 600 ألف برميل يوميا في ايار المقبل، لتصل إلى 10,6 ملايين برميل وهو معدل قياسي، بعدما كانت أعلنت نيتها زيادة الإنتاج برغم تخمة المعروض في الأسواق.