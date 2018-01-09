العبادي يؤكد ملاحقة “فلول الإرهاب المنهزمة” في الصحراء والجزيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، ان القوات الأمنية ما زالت تلاحق “فلول الارهاب المنهزمة” في الصحراء والجزيرة، مشيرا إلى انها ستتمكن من القضاء عليها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه “الصباح الجديد” ان العبادي أشار في كلمته خلال احتفالية للشرطة العراقية بالذكرى الـ96 لتأسيسها، إلى ان ” تضحيات وبطولات القوات الأمنية المشتركة هي من حافظت على وحدة البلاد” مشيدا بتشكيلات وزارة الداخلية وانتصاراتها المتحققة على الإرهاب.

وأضاف العبادي، ان “البلد مقبل على إعمار لجميع مناطقه وازدهار اقتصادي، ومثلما حققنا الانتصار على الارهاب سنحقق رفاهية وإعمار البلد”.

وجدد تهنئته لقوات الشرطة قائلا “نبارك للأبطال في وزارة الداخلية عيدهم والذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة على تنظيم داعش”، كما بارك للقوات المسلحة تخرج الدورة 49 و ترقية الضباط، متمنيا لهم “بـذل المزيد من الجهود لحفظ امن المواطنين”.