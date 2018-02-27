اتحاد رجال الأعمال: تمليك المتجاوزين ضربة للاستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

عدّ اتحاد رجال الأعمال، أمس الثلاثاء، قرار تمليك المتجاوزين على الأراضي من دون دراسة مسبقة ضربة للاستثمار في العراق.

وقال عضو الاتحاد مجيد عودة في تصريح صحفي، إن “عزم مجلس النوّاب على إقرار قانون يسمح للمتجاوزين على أراضٍ بتمليكها، قرار خطير يجب أن يُدرس بشتى جوانبه وبدقة كون أغلب تلك الاراضي في مناطق متميزة وبعضها أدرج في خريطة الاستثمار”.

وبين عودة ان “هذا القرار وفي حال التصويت عليه من دون دراسة او على الاقل تمييز الاراضي وفرزها سيضرب عمل الاستثمار والمستثمرين لأن ذلك سيعرقل عملهم ويؤخر ما انجزوه فبعض المشاريع انجزت وما تبقى قليل جدا بسبب التجاوزات على الاراضي وفي حال إعطاء المتجاوزين تصريحا قانونيا سيكون ذلك خلاف العمل المرسوم اليه”.

وأشار عودة إلى ان “هنالك قضية اخرى وهي ان بعض التجاوزات توجد في مناطق متميزة من العراق وهي بشكل عشوائي وهذا يشوه التصميم الاساس للمدن التي وضعت رسوماتها حسب المناطق والقطاعات الحيوية”.

واستنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائياً، واحتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) في مرتبة الصدارة بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منطقة، فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط.