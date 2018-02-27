دعم أميركي للإصلاح الاقتصادي في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس الثلاثاء، انها ستطلق خلال احتفالية لها برنامج “تكامل” الذي سيعمل على دعم الحكومة العراقية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والادارة المالية العامة والمراقبة والاشراف على الانفاق العام.

وقالت الوكالة في بيان، اطلعت عليه “الصباح الجديد”، انها ستطلق اليوم الاربعاء في فندق بابل، بحضور السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان، وممثلين عن الحكومة العراقية من وزارة التخطيط والهيئة العليا للتنسيق ومؤسسات حكومية أخرى، برنامج “تكامل” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف البيان ان برنامج “تكامل” سيعمل على دعم الحكومة العراقية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والادارة المالية العامة والمراقبة والاشراف على الانفاق العام، وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بمختلف محافظات العراق وتقديم الخدمات من خلال دعم مبادرات الاصلاح الاقتصادي بقيادة عراقية.

ودعت الوكالة المؤسسات الاعلامية المهتمة الى الحضور وتغطية الاحتفالية.