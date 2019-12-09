مازن فياض ينضم لقائمة الشرطة قبل لقاء الشباب السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، إضافة اللاعب مازن فياض بشكل رسمي إلى قائمة الفريق التي ستخوض منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمواجهة الشباب السعودي، اذ يلتقي الفريقان ذهابا في 23 الجاري بملعب السعودية، وإيابا في 20 من الشهر المقبل في ملعب حمد الكبير بقطر.

وقال مدير الكرة في الشرطة، هاشم رضا، في تصريحات صحفية، إن الإدارة أضافت اللاعب مازن فياض بشكل رسمي لقائمة الفريق حسب لوائح البطولة.

وأضاف «فياض سيكون في قائمة الفريق العراقي لمواجهة الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي البطولة.وأوضح أن الشرطة اختار ملعب حمد الكبير في البحرين، لاستضافة لقاء الإياب أمام الشباب.

ونوه «إصرار الاتحاد العربي على تطبيق تقنية الفيديو في البطولة ورفض الشباب السعودي اللعب في أربيل دون تقنية الفيديو، حتم علينا اختيار ستاد بديل ليكون ملعب حمد خيارنا الأنسب».