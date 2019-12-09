مديرية رعاية الموهبة تسهم في إدارة وتنظيم النشاطات الرياضية

بسماية تختتم بطولة رواد الكرة الاولى

بغداد ـ فلاح الناصر:

واكبت «الصباح الجديد» اختتام بطولة رواد الكرة الأولى في مدينة بسماية التي نظمتها مديرية رعاية الموهبة الرياضية/ دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 12 فريقا، تبارت فيما بينها لمدة أسبوعين، اسفرت البطولة عن تتويج فريق الملوك باللقب.

عن البطولة، يقول مدير رعاية الموهبة الرياضية في مدينة بسماية، سولاف حسن: هي أول بطولة خاصة بالرياضيين الرواد من لاعبي كرة القدم في المدينة، حيث باشرت مديريتنا في عملها بواقع مكثف صباحا ومساءً من أجل الخروج بالبطولة بالشكل المنظم والصحيح، واقدم شكرلاي الجزيل إلى ملاك الموظفين في قسم الموهبة الرياضية في بسماية، إضافة إلى الملاك الإداري والفني والعاملين في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات للمواكبة والتعاون المثالي لانجاح البطولة.

ولا يمكن ان ننسى دور الأهالي والرياضيين والحكام المعتمدين من مدينة بسماية والجمهور الذي تابع البطولة بشكل متواصل، وقسم المتابعة المركزية وقوات حفظ الأمن والإعلاميين والرواد من لاعبي المنتخبات الوطنية، وفريق زوم الإعلامي الذي واكب البطولة منذ افتتاحها إلى يوم الختام.

البطولة اقيمت بتوجيهات السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، ومدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي، وقدمت مبارياتها جانبا مهما يؤكد فيه مدى حب الرياضيين الرواد لكرة القدم والاعتزاز بأسم البطولة التي اقيمت تحت شعار «شهدائنا فخرنا واعتزازنا».. وفي المدة المقبلة سنقيم بطولة خاصة بفئة الشباب بكرة القدم، حيث رصدت لها مبالغ من وزارة الشباب والرياضة وسيتم اطلاقها قريبا.

وبشأن واقع عمل المديرية في مدينة بسماية، اوضح بقوله: عندما شرعت وزارة الشباب والرياضة / دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بافتتاح قسم رعاية الموهبة الرياضية في مدينة بسماية، فانها تدرك حجم العدد السكاني الذي يحتاج إلى إدارة وعمل للنشاطات الرياضية، اذ بدأ قسم الموهبة الرياضية بقيادة العمل إداريا وتنظيميا، كانت العديد من البطولات الرياضية التي تخص فئة الشباب في مدينة بسماية تتطلب تنظيما، لذلك وضعنا أستراتيجية للعمل المنظم بالتعاون مع رياضيي المدينة التي تضم 8 قطاعات، فبدأنا باقامة الورش والمهرجانات والبطولات في شتى الألعاب، وافتتحنا مقراً متكاملً يضم قاعات لألعاب التايكواندو والمصارعة وكرة الطاولة، وفي المدة المقبلة نسعى إلى افتتاح المسبح المغلق الذي يضم قاعاتي للجم والرشاقة والكرة الطائرة، وكذلك قاعات للملاكمة ورفع الأثقال والألعاب الأخرى تباعا، اذ يسهم توسيع قاعدة الألعاب واستقطاب الشباب الرياضي من سكان مدينة بسماية من أجل ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، وهي خطوات تسعى إليها وزارة الشباب والرياضة من أجل منح الشباب دورا مؤثرا في التأسيس لرياضة صحيحة تعتمد أسس ومعايير دقيقة باشراف كفاءات تدريبية وملاكات إدارية لها الخبرة والتجربة في العمل والتدريب.

وبين، سولاف حسن، ان ملاعب ومنشات عدة في مدينة بسماية، اذ يضم قطاع A 9 ملاعب لخماسي الكرة وملعبين لفعالية السباعي ومثلهما لكرة السلة وملعب للساحة المكشوفة 240 متفرج، ومنشات متعددة في القطاعات الأخرى، فيما تعد مديرية إدارة الموهبة الرياضية موقعا استراتيجيا يضم غرف عدة وقاعات وهي بناية حديثة زارها مؤخراً المعاون الإداري لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات الدكتور ميثم حسين والوفد المرافق له وابدى اعجابه بالمقر لما يحتويه من غرف، اذ سيتم نقل صورة البناية ووضعها امام وزير الشباب والرياضة لغرض دعمها بالاثاث والمستلزمات الأخرى الخاصة بتفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية.