الاشراق يتوج بلقب العراق برفع الاثقال

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت منافسات بطولة العراق بفعالية رفع الاثقال في المركز التدريبي للجنة البارالمبية في المدينة الشبابية داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة والتي استطاع من خلالها رباعو نادي الاشراق احراز المركز الاول.و حلت اللجنة الفرعية في ميسان في مركز الوصافة و نادي ذي قار ثالثاً.

وشارك في البطولة 7 لجان فرعية متمثلة بنينوى – كركوك – ديالى – بابل – الديوانية – ميسان – ذي قار و3 اندية هي، الاشراق – ذي قار – الحشد الشعبي.

ومن جانبه اشاد رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد اللعبة عقيل حميد بالمستوى الفني لبعض الرباعين، وبدور الطاقم التحكيمي للبطولة والذين يرأسهم الحكم الدولي مزهر غانم اضافة الى الحكام الحاصلين على الشارة الدولية مؤخراً.