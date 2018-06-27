العبادي يحذّر من “المرجفين” الذين يثيرون الشائعات

ويضخمون أعمال العدو

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أن عصابات “داعش” مشروع هدام وتخريبي للأمة، فيما حذّر من “المرجفين” الذين يثيرون الشائعات ويضخمون أعمال العدو.

وقال العبادي في كلمة له بالمؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال في بغداد السلام، وتابعتها “الصباح الجديد”، ان “الوحدة بين ابناء بلدنا قهرت الارهاب والدواعش وجمعت الناس بمختلف اطيافهم ومشاربهم فوضعوا يدهم بيد بعض وحققوا الانتصار”، مبينا ان “الارهابيين الذين هم اكبر خطر على الاسلام ارادوا حرف الدين الاسلامي عن منهجه الوسطي عن طريق الجهل ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم”.

واضاف العبادي ان “عصابات داعش مشروع هدام وتخريبي للامة ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة”، لافتا الى “اننا سنعيد بناء كل ما دمره الارهاب وبالاخص بناء الانسان”.

وحذر العبادي “من المرجفين الذين يريدون اثارة الشائعات والخوف ويضخمون من اعمال العدو”، لافتا الى ان “هؤلاء كانوا منذ زمن الرسول خطرا داخليا”.

ودعا العبادي الى “وحدة كلمة المسلمين وعدم وضع الحواجز وعدم التدخل في عقائد الناس”.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، وسائل الإعلام إلى لعب دور وطني للقضاء على “الشائعات السوداء”، مشددا على ضرورة تحفيز المقاتلين لهزيمة “العدو”.