السفير الياباني يعرض على الصدر تجربة بلاده بعد الحرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للسفير الياباني في العراق فوميو إيواي، أمس الثلاثاء، حرصه على أن تكون الحكومة المقبلة “أبويّة وطنية تنهض بالبلد”، في حين عرض إيواي على الصدر التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية وكيفية نهوض اليابان وتقدمها الصناعي والعلمي.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير استقبل “السفير الياباني لدى العراق فوميو إيواي في النجف الأشرف – الحنانة، وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف المواضيع التي تتعلق بتوطيد العلاقة بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها، كما جرى بحث الوضع السياسي والانتخابي في العراق وما أفرزه من نتائج وحوارات”.

وأضاف البيان، أن الصدر “عرض رؤيته لشكل الحكومة العراقية القادمة”، مشيراً إلى أن الصدر “أكد حرصه على أن تكون حكومة أبويّة وطنية تنهض بالبلد وإحداث نقلة في الوضع العام من أجل توفير العيش الحر الكريم للفرد العراقي من دون النظر إلى انتمائه”.

وتابع البيان، أن “السفير الياباني فوميو إيواي عرض على السيد الصدر التجربة اليابانية بعد الحرب وكيفية نهوض اليابان وتقدمها الصناعي والعلمي”.