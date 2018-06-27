تأمين 112 كم2 من الأراضي الحدودية مع سوريا

وأكثر من 30 إرهابياً في قبضة القوات الأمنية

بغداد- أسامة نجاح:

كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، عن إلقائها القبض على أكثر من 30 عنصرا إرهابيا خلال الثلاثة أيام الماضية في ديالى وكركوك وصلاح الدين فضلا عن تفكيك العديد من العبوات الناسفة وتدمير الكثير من الخلايا النائمة والمرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ، فيما أشارت الى ، تأمين 112كم مربع من الأراضي المشتركة مع الجانب السوري بالكامل.

وقال الناطق باسم مركز الاعلام الامني العميد الركن يحيى رسول في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان العمليات العسكرية في شتى قواطع العمليات في صلاح الدين وكركوك وديالى خلال الثلاثة أيام الماضية ألقت القبض على اكثر من 30 عنصرا إرهابيا فضلا عن تفكيك العديد من العبوات الناسفة وتدمير العديد من الخلايا التي كان يحاول تنظيم داعش تشكيلها لاستخدامها بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين .

وأضاف رسول ان” العمليات المشتركة فعلت الجهد الاستخباري بشكل دقيق ومكثف وخاصة في المناطق التي تحصل فيها حالات الخطف بين فترة وفترة اخرى، مشيرا الى ان” طريق كركوك – بغداد تعرض اكثر من مرة الى عمليات إرهابية وخطف بحق عدد من المدنيين، منوها الى ان” تلك المناطق وعرة جدا وصعوبة تحرك الاليات والعجلات فيها باتجاه السلاسل الجبلية والوديان لذلك جرى تفعيل الجهد الاستخباري فيها .

واكد رسول ان” اغلب العناصر الإرهابية التي القي القبض عليها هم مشتركة بعمليات الاختطاف التي تحصل في طريق بغداد- كركوك وفي ديالى وغيرها من العمليات الأخرى في تلك المناطق .

وبين بأن” القائد العام للقوات المسلحة اجتمع مع القيادات الأمنية قبل يومين وكانت من أولويات الاجتماع هو تأمين طريق بغداد كركوك بشكل دقيق لذلك هنالك خطة وضعت لتأمين هذا الطريق ولكن هنالك عدة أمور جرى التركيز عليها ومنها تفعيل الجهد الاستخباري وكلفت قيادة العمليات المشتركة بوضع هذه الخطة، لافتا الى ان ” هنالك عمليات استباقية تقوم بها الأجهزة الأمنية منها الاستخبارات العسكرية والمخابرات والامن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب للحد من العمليت الإرهابية قبل وقوعها.

وكشف الناطق باسم الاعلام الأمني بان” القوات الأمنية امنت 112كم2 من الأراضي المشتركة مع الجانب السوري بالكامل .

وتابع أن” هنالك تنسيق عالي المستوى ما بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي بخصوص استخدام الطائرات المسيرة لقصف مواقع التنظيم وتبادل المعلومات الاستخبارية وكذلك الغرفة الرباعية بين سوريا وروسيا والعراق وايران لتبادل المعلومات الأمنية والتي أسهمت بشكل كبير برفد العمليات المشتركة بمعلومات دقيقة عن عناصر التنظيم الإرهابي .