نهاية الشهر المقبل.. الحسم النهائي لملف المشمولين بالحماية الاجتماعية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاحد، عن وضع خطة عمل لحسم ملف المشمولين بالحماية الاجتماعية منذ العام 2016، في موعد اقصاه نهاية حزيران المقبل.

وقال عبد الزمان في بيان تلقت “الغد برس” نسخة منه، ان “الوزارة عملت بجهود حثيثة على زيادة التخصيصات المالية اللازمة لشمول اكبر عدد ممكن من الاسر والافراد الاكثر فقرا تمخض عنها الاعلان عن المشمولين بالوجبة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية بواقع 83 ألفاً و361 مستفيدا ثم تلتها الوجبة الرابعة بواقع 138 ألفاً و614 مستفيدا”.

واضاف ان “جهود الوزارة متواصلة مع الجهات المعنية بغية توفير التخصيص المالي الذي تَمَثل باضافة 100 مليار دينار لموازنة 2018 وزيادة تخصيصات موازنة 2019 التي تمخض عنها اعلان الوجبتين الثالثة والرابعة والاستعداد لاعلان الوجبة الخامسة”.

وتابع “العمل مستمر لاكمال الاعداد المتبقية واستهداف الاسر الاكثر فقرا”، مشيرا الى ان “الوزارة قامت بتغيير آلية الاعتراض بما ينسجم مع معطيات قانون الحماية الاجتماعية، إذ بلغ اجمالي عدد الاعتراضات 114 ألفاً و398 اعتراضا، تم انجاز 31 ألفاً و273 منها”.

وبين عبد الزمان انه “تم عقد اجتماعات مع مجلس القضاء الاعلى بغية تفرغ القضاة المنسوبين لرئاسة اللجان العليا للحماية الاجتماعية لمدة ستة اشهر..



وكذلك تفرغ موظفي مفوضية حقوق الانسان المنسوبين لعضوية تلك اللجان”.

واوضح انه “تم تغيير آلية تحديث العناوين الخاصة بمستفيدي الحماية الاجتماعية بالشكل الذي يؤمن اجراء عملية التحديث بسهولة عن طريق تصميم نافذة الكترونية عبر موقع الوزارة تتيح للمستفيدين تحديث عناوينهم الكترونيا من دون الحاجة لمراجعة اقسام الحماية الاجتماعية، وذلك لاجراء الزيارات الميدانية حسب العناوين الجديدة المحدثة للمستفيدين، إذ يتم فتح البطاقة المغلقة بعد 48 ساعة من اجراء عملية التحديث”.

واعلن “الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية اللازمة لاطلاق البحث الميداني لمن لم يبحث من الافراد والاسر المتقدمة الى الشمول منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 195 ألفاً و848 فردا واسرة”.



