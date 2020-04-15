منتدى شباب الرفاعي يتحول إلى مصنع لخياطة الكمامات

الناصرية ـ شعبة الإعلام:‏

استطاع نخبة من المتطوعين الشباب وخلال مدة اسبوعين من تحويل قاعة منتدى شباب الرفاعي في ‏مديرية شباب ذي قار الى مصنع حقيقي لانتاج الاف الكمامات الطبية وتقديمها للجهات الصحية والقوات ‏الامنية والمواطنين في قضاء الرفاعي‎ .‎

وبين مدير منتدى الرفاعي ستار الزاملي ان جميع المتطوعين عملوا بجهود ذاتية ومن دافع الحرص ‏على ابناء بلدهم للتصدي لخطر فايروس كورونا ، مشيرا ان العشرات من الشباب تقاسموا عمال التعفير ‏والخياطة وتقديم السلال الغذائية للعوائل المتعففة ، واضاف هناك كميات كبيرة من الكمامات نفذت ‏بطريقة محترفة وتم تعقيمها لتكون احد الخطوط الانتاجية الرئيسة لامداد الفرق الطبية والمواطنين.‏