  • السبت , 7 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • توضيح من العتبتين الحسينية والعباسية: لا علاقة لنا بركضة طويريج

توضيح من العتبتين الحسينية والعباسية: لا علاقة لنا بركضة طويريج

شؤون عراقية
0 تعليق
11 views

وصفتا الجهة التي تعد لتظاهرات الثلاثاء المقبل ب” المجهولة “

كربلاء – الصباح الجديد:
أصدر قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق، التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، أمس السبت بيانا بشأن تظاهرات يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر البيان إنها “ليست لدينا أي علاقة بالتظاهرات التي من المزمع انطلاقها يوم العاشر من هذا الشهر، والتي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-)”.
وأضاف البيان أنه “منذ أيدت مرجعيتنا الرشيدة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في أرجاء عراقنا المظلوم، سجلت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية لاسيما قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي، وقفات مشهودة بتأييدها ومساندتها للحراك الوطني بالمشاركة الميدانية والدعم اللوجستي، وفي نفس الوقت الذي نؤيد به مطالب جماهيرنا الأعزاء في سلميتها، نعلن أن قسمنا ليس له أي علاقة بالمسيرة المعد لها من جهة مجهولة بتاريخ (10/ 12/ 2019م) التي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-)، والتي أعلن أن انطلاقتها الى بغداد تكون من كربلاء المقدسة، وبعد أن أجرينا اتصالاتنا مع كبار أهالينا في قضاء الهندية (طويريج) وبعض إخواننا من مسؤولي الممثليات والوحدات والوجهاء في بقية المحافظات”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة