توضيح من العتبتين الحسينية والعباسية: لا علاقة لنا بركضة طويريج

وصفتا الجهة التي تعد لتظاهرات الثلاثاء المقبل ب” المجهولة “

كربلاء – الصباح الجديد:

أصدر قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق، التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، أمس السبت بيانا بشأن تظاهرات يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر البيان إنها “ليست لدينا أي علاقة بالتظاهرات التي من المزمع انطلاقها يوم العاشر من هذا الشهر، والتي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-)”.

وأضاف البيان أنه “منذ أيدت مرجعيتنا الرشيدة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في أرجاء عراقنا المظلوم، سجلت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية لاسيما قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي، وقفات مشهودة بتأييدها ومساندتها للحراك الوطني بالمشاركة الميدانية والدعم اللوجستي، وفي نفس الوقت الذي نؤيد به مطالب جماهيرنا الأعزاء في سلميتها، نعلن أن قسمنا ليس له أي علاقة بالمسيرة المعد لها من جهة مجهولة بتاريخ (10/ 12/ 2019م) التي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-)، والتي أعلن أن انطلاقتها الى بغداد تكون من كربلاء المقدسة، وبعد أن أجرينا اتصالاتنا مع كبار أهالينا في قضاء الهندية (طويريج) وبعض إخواننا من مسؤولي الممثليات والوحدات والوجهاء في بقية المحافظات”.