مقرب من الصدر: لاتتركوا ساحات الاصلاح كي لا تتعرض الى الخطر

دعا الى مليونية في الحنانة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس السبت، على ضرورة عدم ترك ساحات التظاهر “حتى لا تتعرض للخطر”.

ورد صالح على سؤال من أحد اتباع التيار الصدري، جاء فيه، أن “الناس خائفة وتقول إن التظاهرات ستبقى فارغة وفي خطر”، قائلا: “نعم من المهم عدم ترك ساحات الاصلاح.. فلعلها تتعرض للخطر”.

وفي السياق أبدى المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على طلب من احد انصار الصدر للخروج بتظاهرة مليونية بالقرب من مكان اقامة زعيمهم في منطقة الحنانة وسط النجف.

وطرح أحد الأشخاص دعوة لاتباع التيار الصدري بالتظاهر قرب منزل الصدر قال فيها “ادخلوا الى الحنانة جماعات ومواكب وباعداد ضخمة ولنحافظ على السلمية والنظام”، خاتما اياها بجملة “مليونية الحنانة”.

يشار الى أن “الحاج محمد صالح العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشف يوم امس السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة “طائرة مسيرة”، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه “اصحاب القبعات الزرق” بحماية المتظاهرين.