  • السبت , 7 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • منوعات
  • بومبيو: سنستخدم سلطاتنا القانونية لمعاقبة “الفاسدين” في العراق

بومبيو: سنستخدم سلطاتنا القانونية لمعاقبة “الفاسدين” في العراق

منوعات
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متابعة – الصباح الجديد:
قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، امس السبت إن ” سلطاتنا القانونية سنستخدمها لمحاسبة “الفاسدين” الذين يسرقون ثروة العراق “.
وذكر بومبيو في تغريدة عبر منصة “تويتر”: “إننا نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة للبلاد ويستهدفون المحتجين المسالمين”.
وأضاف، أنه “يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وضع العراق أولاً”.

وأعلنت الخزانة الأميركية، اول أمس الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين، بتهمة “انتهاك حقوق الانسان وتورطهم بالفساد”.
وقالت الوزارة الأميركية، إنها “فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، بينهم خميس الخنجر وحسين اللامي، لانتهاكهم حقوق الانسان وتورطهم بالفساد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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