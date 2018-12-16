مدير عام شركة نفط ذي قار يؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير «الغراف النفطي»

تابع الأعمال في الحقل مع مشغله شركة بتروناس

متابعة الصباح الجديد:

أكد مدير عام شركة نفط ذي قار على ضرورة إلتزام شركة بتروناس المشغل لحقل الغراف النفطي، بالتوجيهات الوزارية وتنفيذها باسرع ما يمكن للارتقاء بتطور العملية الانتاجية في الحقل، موعزاً الى حل جميع المشكلات التي تقف حائلا امام العاملين في الحقل.. في مجال الادارة والحفر والاستصلاح والصيانة.

جاء ذلك في لقاء المهندس علي وارد مدير عام شركة نفط ذي قار بالسيد عبد الملك جعفر المدير الاقليمي لشركة بتروناس النفطية مشغل حقل الغراف ومرافقيه من الشركة والملاك المتقدم فيها برفقة فريق فني كان في مقدمته المهندس كريم جبار عطية مدير هيأة حقل الغراف النفطي والمهندس عدي مهدي واخرين من مدراء الاقسام والمشاريع في الحقل.

وفي المناسبة، حضر المدير العام احتفال شركة بتروناس بتخرج دفعة جديدة من التقنيين العراقيين الذين تدربوا في ماليزيا للعمل في حقل الغراف والذين رشحوا مسبقاً من مكتب التشغيل في المحافظة واجريت لهم اختبارات عديدة للقبول تأهلوا بعدها لهذه المهمة.

وقال وارد، في كلمته للمناسبة، ان “من دواعي فخرنا الكبير ان نرى ابناء العراق وذي قار اليوم وهم يرتقون اعلى السلم لخدمة الوطن الذي يحتاج لهذه السواعد الخيرة من ابنائه البررة والشباب المثابرين على التقدم”.

وأضاف، ان “الانسان العراقي طاقة عظيمة حين تتوفر له الظروف الصحيحة للتعلم واكتساب الخبرة في زمن التطور العلمي الذي يشهده العالم”.

ومضى الى القول: “اننا في غاية السعادة ان نراكم اليوم وانتم عازمون على تطور حقل الغراف كونه من الحقول الواعدة والمهمة لتطور شركة نفط ذي قار التي ستعود بالخدمة لكم ولاهليكم الذين ضحوا للعراق بفلذات اكبادهم من اجل عزه ونصره ومقدساته”.

وفي ختام الحفل وزعت شهادات التخرج وسط اجواء بهيجة إذ قرأ فيه أي من الذكر الحكيم وسورة الفاتحة على ارواح شهدائنا الابرار وعزف خلاله السلام الوطني العراقي وانشدت القصائد والكلمات بالمناسبة.