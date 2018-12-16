الجهاز المركزي يعلن حجم الانفاق الشهري للفرد في العراق

التخطيط: 31 % من الأُسر وضعها الاقتصادي سيء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر الجهاز المركزي، أمس السبت، إحصائية جديدة ضمن مسح وتقويم الفقر في العراق لعام ٢٠١٨ بشان الانفاق الشهري للفرد في العراق، في حين اشارت الى ان متوسط حجم الأسرة في العراق يبلغ 6 افراد.

وقال الجهاز في تقرير له: «جرى احتساب متوسط انفاق الاسرة الشهري بأسعار السوق بعد تقييم مواد البطاقة التموينية بأسعارها في الاسواق التجارية وتقييم الايجارات لكل انواع المساكن حسب اسعار الايجارات السائدة للمساكن المناظرة».

وأضاف ان «الانفاق الاجمالي للفرد بلغ (45.7)% من الافراد ينفقون أقل من 200 الف دينار شهريا، في حين بلغ (26.8)% من الأفراد الذين ينفقون مابين 200 الف الى اقل من 300 الف دينار شهريا».

وتابع ان «(14) % من الأفراد الذين ينفقون ما بين 300 الى أقل من 400 الف دينار شهريا»، مبينا ان «(13.3)% من الافراد الذين ينفقون 400 الف دينار فأكثر شهريا».

وأشار الى ان «متوسط حجم الأسرة في العراق يبلغ 6 افراد ، 5.9 في الحضر ، و6.5 في الريف».

في السياق، أعلن الجهاز المركزي، أمس، ان العاصمة بغداد هي الأعلى بخدمة جمع النفايات في حين جاءت محافظة الانبار باقل المحافظات بهذه الخدمة.

وقال الجهاز خلال إحصائية لعام 2017، ان «النسبة المئوية للسكان المخدومين بخدمة جمع النفايات في عموم العراق بلغت 61.9%»، مشيرا الى ان «اعلى نسبة للسكان المخدومين بهذه الخدمة كانت ضمن امانة بغداد وبواقع 95.0% في حين بلغت اقل نسبة للسكان المخدومين بهذه الخدمة بـ 27.2% وقد ظهرت في محافظة الانبار».

وأضاف، ان «عدد مواقع الطمر النفايات الحاصلة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية بلغت 205 موقعا خلال عام 2017 منها اكثر من ثلثي مواقع طمر النفايات غير حاصلة على الموافقة البيئية وبواقع 148 موقعا، في حين المواقع الحاصلة على الموافقة البيئية بلغت فقط 57 موقعا مرتفعة عن عام 2016 التي بلغت 44 موقعا فقط «.

على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، أن 31% من الأُسر وضعها الاقتصادي للعام الحالي سيء، في حين بينت ان الوضع الأقتصادي لمعيشة الأُسر خلال السنتين المقبلتين لن يتغير او سيكون غامضا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحافي، إن «الجهاز المركزي للإحصاء والادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط نفذ مسح وتقويم الفقر في العراق لعام ٢٠١٨ والذي بين ان الوضع الأقتصادي الحالي للاسر بين ان (13)% جيد، (56) % أعتيادي، (31)% سيء».

وأضاف الهنداوي، أن «الوضع الأقتصادي العام للاسر حاليا مقارنة مع كانون الثاني لسنة 2014 (44)% أسوء، (40)% كما كان عليه قبل ٢٠١٤، (16)% أفضل».

وأشار الهنداوي، أن «الوضع الأقتصادي لمعيشة الأسرة خلال السنتين المقبلتين من المتوقع ان تكون (17)% أسوأ، (34)% نفسه لا يتغير، (17)% أفضل، (32)% غامض».