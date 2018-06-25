سيخ شاورما روسي في طريقه إلى غينيس

الصباح الجديد – وكالات:

يعنزم أمهر الطهاة في جمهورية داغستان الروسية دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر سيخين للشاورما والمشاوي في العالم.

وأعلنت جمعية الطهاة الروس أن جمهورية داغستان ستحتضن مهرجانا مكرسا للقيم العائلية ونمط الحياة الصحي والثقافة والإبداع.

وسيتنافس المشاركون في برامج هذا المهرجان على إعداد أكبر سيخي مشاو وشاورما في روسيا، ويستعد المنظمون لإدراج هذا الحدث في سجل غينيس للأرقام القياسية الروسية والعالمية.

ويخطط الطهاة لإعداد سيخ من اللحوم المشوذية يبلغ طوله أكثر من 255 مترا وسيخ شاورما بطول 20 مترا.

يذكر أن أكبر سيخ مشاو في العالم كان قد أعد في ضواحي موسكو، وبلغ طوله 205 أمتار. وينوي الداغستانيون تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال.