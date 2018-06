العين بالعين.. رسالة مشوشة الى الجمهور

وسام صابر

على الرغم من أننا نؤكد دائما ان الغرب يختلف عنا بعاداته وتقاليده، لكننا من جهة أخرى نقلده بالكثير من الأمور والتفاصيل.

في الأعمال السينمائية والتليفزيونية يحرص المخرجون والممثلون على اختيار أفلام أميركية وإعادة تعريبها وتقديمها للجمهور العربي، وفي مثل هذي الحالة لا يتعب نفسه في البحث عن فكرة وسيناريو، مع ملاحظة عدم وضع إشارة على الاقتباس او التقليد في الكثير من الأحيان على الرغم من انه يكون في الغالب حرفيا بالحوار والحركة.

في كل رمضان نتابع مسلسلا مقتبسا من فيلم أميركي، فهوليوود لها تأثير السحر علينا، وعلى حياتنا شئنا ام أبينا.

قبل سنة او أكثر تابعنا مسلسل “تشيلو” من بطولة يوسف الخال ونادين نجيم، مقتبس من فيلم لديمي مور. ( Indecent proposal ) وقبله أنتج مسلسل مصري لبناني مشترك من بطولة سيرين عبد النور بعنوان ( لعبة الموت ) مقتبس من فيلم جوليا روبرتس ( Sleeping with the enemy ) وفي رمضان هذا العام، عرض التلفزيون مسلسل ( ضد مجهول ) للفنانة غادة عبد الرازق المقتبس من فيلم العين بالعين ( Eye for An Eye ) من بطولة سالي فيلد، وهو محور حديثنا هنا.

يتحدث هذا الفيلم عن أم عادت لمنزلها لتجد ابنتها مقتولة على يد مجرم سبق له ارتكاب هذا الفعل لكن لم تتم إدانته لعدم وجود أدلة تثبت جريمته، تتقدم بالإبلاغ عنه ويودع السجن، لكن بعد أيام يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة! مما يصيبها بصدمة وحزن شديدين، فتفكر بالانتقام منه بنفسها فتتعلم استخدام السلاح على يد محترف، وتقوم باستدراج القاتل لبيتها وتقتله بحجة إنه اقتحم عليها منزلها، ومن حقها قانونا ان تدافع عن نفسها.

البطلة سالي فيلد التي قامت بدور الأم كانت رائعة واستطاعت ببراعتها ان تقنع المشاهد بأنها ام مفجوعة ومن حقها الإنتقام من قاتل ابنتها، وجعلتنا كمشاهدين نتعاطف معها ونفرح لقتلها ذلك المجرم، ونسعد لتحقيقها العدالة لنفسها ما دام القانون لم ينصفها.

هنا اود ان اذكر مقولة للماهاتما غاندي يقول فيها (مبدأ العين بالعين يجعل العالم بأكمله … أعمى)، فهل تريدنا هوليوود ان نصبح عميانا بإصرارها على هذا المبدأ، وتأكيدها على أننا في زمن ليس للعدالة فيه وجود؟ وإن وجود الشرطة والأمن وعدم وجودهما سيان؟ .

اما غادة عبد الرازق فقد انتقمت من القاتل بحرقه، وبطريقة تحاكي وحشية اعتى تامجرمين، فهل أصبحنا الآن نقلد مجرما بعد أن قلدنا هوليوود بكل ما تقدمه؟