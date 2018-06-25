عيد الأشرعة القرمزية للطلاب الناجحين

الصباح الجديد – وكالات:

شهدت بطرسبورغ، فعاليات عيد “الأشرعة القرمزية “، ببرنامج عرض موسيقي، شاركت فيه عدة فرق موسيقية والكثير من نجوم الغناء الروس، وضمت أكثر من 45 ألف متخرج من المدارس، من روسيا، وست دول أجنبية.

وبعد منتصف الليل، شهد حوض نهر نيفا في بطرسبورغ بعض العروض الضوئية الموسيقية الجميلة التي وصلت إلى ذروتها بظهور السفينة الشراعية السويدية تري كرونور مع أشرعتها الحمراء القرمزية.

وذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الروسية، أن المشجعين الأجانب الموجودين في بطرسبورغ لمشاهدة مباريات مونديال روسيا، شاركوا في فعاليات هذا العيد.

وفي هذا العام، يحتفل “الأشرعة القرمزية” بالذكرى السنوية الخمسين، وخلال هذه الفترة أصبح العيد رمزا حقيقيا لعاصمة روسيا الشمالية، واكتسب شهرة عالمية.

وجرت العادة، أن يحتفل المتخرجون من المدارس مع ذويهم على نطاق واسع، لكن في بطرسبورغ يتحول هذا الحدث سنويا إلى عيد على مستوى المدينة تحت اسم “الأشرعة القرمزية”.