إلهام شاهين: مهرجان وجدة خطا صوب مستوى متقدم

الصباح الجديد – وكالات:

أعربت الفنانة إلهام شاهين في افتتاح فعاليات مهرجان الفيلم في وجدة في دورته السابعة، عن سعادتها بوجودها برفقة الفنانة ليلى طاهر وحضور مراسم تكريمها للمرة الأولى في مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية، حيث أكدت أن المهرجان المغربي لوجدة خطا خطوات جسيمة لجعله في مستوى المهرجانات السينمائية العربية.

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة إلى احد المواقع الإخبارية الفنية، أن مهرجان وجدة يبشر بالخير، متمنية النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في الدورات المقبلة، وأكّدت أنها فخورة بإقامة المهرجان في هذه المدينة الساحرة، عاصمة الثقافـة العربية وجدة رمز السياحة والجمال فـي المغـرب.

وحضر حفل افتتاح المهرجان المغربي في دورته السابعة، ألمع نجوم الفن والسينما، كالممثلة المصرية ليلى طاهر، وفنانين من لبنان، وممثلين ونقاد ومختصين من المغرب والجزائر وتونس، وليبيا، وموريتانيا.