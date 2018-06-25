أسعار نفط منظمة أوبك تسجل أعلى من 71 دولاراً للبرميل الواحد

العراق : قرار زيادة الإنتاج سيسهم باستقرار الأسواق العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت منظمة أوبك، امس الاثنين، أن سعر سلة الأوبك اليومي سجل أكثر من 71 دولاراً للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت « الصباح الجديد» على نسخة منه إن «سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 71.89 دولاراً للبرميل الواحد» ، وأضافت المنظمة، أن «السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 70.96 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك».

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد اكد يوم السبت الماضي ان دول اعضاء منظمة اوبك اتفقت على زيادة الانتاج النفطي، عادا ان قرارها سيسهم في استقرار الاسواق العالمية النفطية.

وقال اللعيبي في تصريح له بعد اختتام الاجتماع الوزاري الرابع للمنتجين من اوبك وخارجها، إن «الزيادة المقررة تشكل مانسبته 1‎‎% من الإمدادات العالمية من النفط الخام، وبما يعادل من 700-800 الف برميل باليوم بعد الزام المنتجين بالعودة الى نسب التخفيض المقررة في الاتفاق السابق عند مليون و800 الف برميل، بعد ان شهدت الفترة الماضية تجاوز بعض المنتجين لنسب التخفيض والتي زادت عن 100‎%‎ مما ولد حاجة السوق لتعزيزها بكميات جديدة بعد العودة الى نسبة الالتزام» ، وتوقع وزير النفط، ان «يسهم هذا القرار في أستقرار الاسواق النفطية العالمية».

من جهته، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد إن «الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك كان قد قرر في اجتماع الجمعة على التزام الدول الاعضاء بنسبة ‎%‎100 من نسبة التخفيض، وهذا لا يعني اضافة كمية مليون برميل جديدة اضافية على مستوى التخفيض السابق لمجموع الدول المنتجة المقررة وهو عند مليون و800 الف برميل باليوم بل سيكون التعويض من العودة الى الالتزام بنسبة 100%».

واضاف جهاد، ان «قرار المنظمة قد عرض في اجتماع المنتجين الرابع اليوم السبت والذي يضم المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة اوبك وخارجها»، مشيرا الى ان «هذا القرار سيعطي مزيدا من الثقة للمستهلكين، ويعزز من وحدة وقوة المنظمة والمنتجين من خارجها في تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب للاسواق النفطية العالمية».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الجمعة الماضي على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتبارا من تموز المقبل بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض .

وكانت منظمة اوبك قد اعلنت يوم الاثنين الماضي ان سعر سلة الأوبك اليومي سجلت اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد وان «سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 70.36 دولار للبرميل الواحد».

واضافت المنظمة ان «السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 70.96 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك».

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا). فيما اعلنت عن انخفاض سعر سلة الأوبك اليومي بمقدار 0.50 دولار للبرميل.