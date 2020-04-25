إنريكي إغليسياس يستمتع بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة

الصباح الجديد-وكالات:

نشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات تشجع الناس على التزام منازلهم تجنبا للعدوى بفيروس كورونا. ومع ان البعض تحدث عن الملل خلال فترة الحجر فان البعض الاخر عبر عن سعادته بتواجده في منزله مع عائلته ولأسباب عدة، من ضمنهم النجم الإسباني الوسيم إنريكي إغليسياس.

ودعا إغليسياس الى الالتزام بالحجر المنزلي لأنه يمكن ان يكشف امورا جميلة تتعلق بالعائلة لم ننتبه اليها بسبب الانشغالات في الايام الاعتيادية، وان ينظروا الى الجانب الايجابي من الموضوع خاصة في حال كانوا يمتلكون موردا ماديا ثابتا.

وكشف إغليسياس طريقته الخاصة في الإستمتاع مع عائلته وطفليه في فترة الحجر المنزلي المطبق في معظم دول العالم، وظهر بالفيديو يلاعب طفليه التوأم نيكولاس ولوسي حيث ترك طفليه التوأم توماس ولوسي يمتطيان ظهره كالحصان في حديقة منزله الفاخر.

يشار إلى أن إنريكي إغليسياس أب لثلاثة أطفال، التوأم توماس ولوسي وابنته الأصغر ماري التي ولدت في 30 يناير كانون الثاني 2020 من العام الجاري من زوجته لاعبة التنس المعتزلة وسيدة الأعمال الروسية آنا كورنيكوفا المرتبطة بإنريكي إغليسياس منذ 17 عاماً، ويعيشان حياة عائلية سعيدة برغم كثرة انشغالاتهما وارتباطاتهما المهنية.