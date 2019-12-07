المجلس العالمي: العراق اشترى اكثر من 90 طن من الذهب خلال 8 سنوات

ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن المجلس العالمي للذهب، السبت ، أن العراق اشترى اكثر من 90 طن من الذهب خلال 8 سنوات، مبينة ان اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر كانون الاول إن “العراق اشترى 90.4 طن من الذهب خلال 8 سنوات”، مبينا ان “اخر شراء له من الذهب كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن”.

وتابع ان العراق اشترى في عام 2012 مقدار 23.9 طن من الذهب ومن ثم اشترى في عام 2013 مقدار 12.4 طن ومن ثم اشترى في عام 2014 مقدار 47.6 طن ومن ثم اشترى في عام 2018 مقدار 6.5 طن لتصبح احتياطياته من الذهب 96.3 طن وهي تمثل 6.8 % من باقي عملاته”.

واضاف المجلس ان العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، وعلى المركز 38 عالميا من اصل 100 دول مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب”.

واشار المجلس الى ان “خمس دول عالمية استحوذت على اكثر من نصف احتياطيات العالم للذهب وهي الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا ، مبينا ان “الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى بهذه الاحتياطيات وبواقع 8.133 طن”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.