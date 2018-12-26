” سومو “: عمليات تخريب منظمة لتشويه سمعة المسوق الوطني للنفط باتهامات باطلة

في رد على التصريحات التي تستهدف التشهير بها

بغداد ـ الصباح الجديد:

ردت شركة تسويق النفط (سومو) على تصريحات دأب مروجوها على استهدافها من اجل التشويه والتشهير والقاء التهم جزافا التي تصيب سهامها جميع الشرفاء والوطنيين واصحاب الكفاءة والنزاهة .

وأفادت الشركة في ردها: ” هناك عمليات تخريب ممنهجة ومنظمة تشوه سمعة المسوق الوطني للنفط الخام العراقي المتمثل بشركة تسويق النفط (سومو) دون وجه حق والاتهامات الموجهة ضد سومو تستند الى وثائق مجهولة المصدر واراء وافتراضات شخصية هدفها تشويه سمعة المسوق الوطني وملاكاته والتشهير بهم، وتؤكد شركة تسويق النفط( سومو) انها ستبقى قلعة العراق الحصينة التي لن ترضخ للابتزاز من قبل مافيات الفساد والذين يريدون الشر بالبلد من خلال قطع شريان الاقتصاد العراقي الوحيد ” .

ودعت شركة تسويق النفط( سومو) في ردها: ” جميع الجهات التي تمتلك وثائق او معلومات تدين سياستها او عملها تقديمها الى الجهات الرقابية المتخصصة لتاخذ مجالها القانوني حيث ان هذه الجهات الرقابية لها القدرة على التمييز بين الوثائق والمعلومات المضللة والحقيقية ولها القدرة ايضا على التفسير المهني السليم بخلاف ماتم طرحة في بعض وسائل الاعلام لغرض القذف والتشهير ، وتحتفظ شركة تسويق النفط (سومو ) بحقها للرد على وفق الطرق القانونية التي كفلها القانون العراقي”.