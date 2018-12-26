64 متهما بـ”الدكة العشائرية” مصيرهم الاعدام او السجن المؤبد

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، عدد المتهمين الذين تم توقيفهم منذ صدور قرار التعامل مع “الدكة العشائرية” وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ولغاية الآن، مفيدا بأن عدد الموقوفين بلغ 64 متهماً في عموم محاكم البلاد، القي القبض على اغلبهم بالجرم المشهود.

وفيما أشار المجلس إلى صدور 20 أمرا بالقبض بحق آخرين لارتكابهم هذه الجريمة، أكد أن الإجراءات اتخذت وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، مرجحاً أن تصل العقوبة إلى الإعدام او السجن المؤبد.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار امس، ان “محاكم ميسان كانت لها الحصة الأكبر في عدد مرتكبي الجريمة حيث بلغ عدد المتهمين الموقوفين على ذمة المحاكم في المحافظة 48 متهماً تليها محاكم بغداد الرصافة التي بلغ عدد الموقوفين فيها 6 متهمين فضلاً عن صدور 11 امر بالقبض بحق آخرين”.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان “عدد الموقوفين بجرائم الدكة العشائرية في محافظة البصرة بلغ 6 متهمين فضلاً عن صدور 6 أوامر قبض بحق متهمين هاربين، اما محكمة تحقيق الكرخ فقد وقفت ثلاثة متهمين بهذه الجريمة”، مشيرا إلى أن “محاكم واسط سجلت توقيف متهم واحد اما محاكم كربلاء فقد أصدرت أوامر بالقبض بحق ثلاثة متهمين هاربين”.

واشار بيرقدار الى ان “الإجراءات كافة اتخذت وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لان هذه الجريمة تعد صورة من صور التهديد الإرهابي التي تصل العقوبة فيها الى الإعدام او السجن المؤبد” .

، مشدداً على أن “قرار مجلس القضاء الاعلى لاقى ترحيباً شعبيا واسعا فضلا عن تأييد شيوخ ووجهاء العشائر لإجراءات المجلس بهذا الخصوص”.

وأكد بيرقدار أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان قد اعلن من محافظة البصرة، انخفاض جريمة الدكة العشائرية معبرا عن شكره للعشائر في عموم العراق وعشائر المحافظة على وجه الخصوص لالتزامهم بتطبيق القانون وإيقاف هذه الجريمة التي تعد من الممارسات الدخيلة على التقاليد والأعراف العشائرية الأصيلة”.

وكان القضاء عد مؤخرا التهديدات التي تسبق التفاوض للتسوية قبل الثأر وما ينجم عنها من قتلى وجرحى، “إرهاب” عقوبته الإعدام.