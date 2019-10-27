انتحار أبو بكر البغدادي بسترة ناسفة جراء غارة أميركية هاجمته بمعلومات من مخابرات البلاد

فحص الحمض النووي يؤكد نهايته

على الرغم من مغادرته البلاد، بقي البغدادي يقض مضاجع الناس سيما الذين عاشوا وقائع الاحتلال والتعذيب حتى يوم أمس الاحد الذي أعلنت فيه الادارة الامريكية في واشنطن، ان قوات أميركية اغارت على موقع أبو بكر البغدادي بعد تلقيها معلومات قيمة من جهاز المخابرات العراق بشأن تحركاته وموقعه

الصباح الجديد – متابعة :

قتل البغدادي، ذلك الذي وقف في احد أيام تموز من سنة 2014 على منبر الجامع النوري في الوصل، ليعلن تسلمه من الله جل في علاه امانة ثقيلة بتكليفه ان يكون خليفة للإسلام والمسلمين.

ومنذ ذلك الإعلان، بدأ أبو بكر البغدادي حملة هائلة ضد الإسلام بقتل المسلمين، سيما في البلاد، باتباع إدارة التوحش لترويع المواطنين، وخاصة في الموصل، التي انطلقت منها عناصره صوب صلاح الدين والانبار وديالى لاحتلالها وتهجير اهاليها والتنكيل بمن يتبقى فيها منهم، الأمر الذي كبد حكومة البلاد آنذاك مليارات الدولارات وثلاث سنين لتحريرها من قبضات عناصره، وطرده وطردهم منها.

وعلى الرغم من مغادرته البلاد، بقي البغدادي يقض مضاجع الناس سيما الذين عاشوا وقائع الاحتلال والتعذيب حتى يوم امس الاحد الذي أعلنت فيه الادارة الامريكية في واشنطن، ان قوات أميركية اغارت على موقع أبو بكر البغدادي بعد تلقيها معلومات قيمة من جهاز المخابرات العراق بشأن تحركاته وموقعه، وان القوات التي نفذت الغارة على زعيم داعش ابو بكر البغدادي وقتلته في سوريا، انطلقت من شمال العراق.

وقال مسؤول عسكري امريكي، رفيع المستوى، بحسب الاعلام الرسمي في البلاد، ان ‹القوات الامريكية التي قتلت البغدادي في سوريا، انطلقت من محافظة اربيل باقليم كردستان.

واضاف المسؤول: « تم التأكد من هوية ابو بكر البغدادي بعد مطابقة الحمض النووي مع الجثة» ، مشيرا الى انه ‹تم التعرف على الجثة رغم تفجيرها بحزام ناسف، عبر تقنية مطابقة الشكل الحقيقي مع الجثث».

وكان مصدر أميركي مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر نفسه بسترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية منه، لافتا إلى أن تأكيد مقتله رهن تحليل عينات حمضه النووي.

بالمقابل أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها لعبت دورا هاما في عملية القضاء على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشف مسؤول في المخابرات العراقية، أن استخبارات بلاده حصلت على معلومات قيمة من شخصين ألقت القبض عليهما، وأن هذه المعلومات قادت لموقع سري بالصحراء العراقية فيه وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في تصريح لـCNN: «العمليات العراقية المشتركة لعبت دورا هاما في تقديم معلومات مهمة للجانب الأمريكي في عملية قتل البغدادي».

الحمض النووي يؤكد مقتل أبو بكر البغدادي

وكشفت فضائية إكسترا نيوز عن أنه تم التأكد من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووى الخاص به.

وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان «مهمّ جدا» إدلي به الرئيس دونالد ترامب امس الأحد.

وكانت رويترز افادت في وقت سابق من امس الاحد نقلا عن مصادرها ان غارة جوية امريكية في ادلب السورية اسفرت عن مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي، فجر امس الاحد، بالاضافة الى مقتل 8 من مرافقيه ومعاونه وزوجتيه.

وكان البيت الأبيض أعلن امس الاول السبت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدلي بإعلان «مهمّ جدا» صباح الأحد.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأميركية هوغان جيدلي في بيان مقتضب إن «رئيس الولايات المتحدة سيدلي بإعلان مهم جدا صباح (الأحد) من البيت الأبيض».

وقبيل ذلك، كتب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر «حدث للتوّ أمر هائل»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

ومن جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف مروحيات «لساعة ونصف الساعة» لجهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، من دون أن يوضح هوية المروحيات.

وتكلل هذا الهجوم بالنجاح فعلا،وكانت أهم عملية عسكرية تستهدف قياديا جهاديا كبيرا منذ قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية قامت بها القوات الخاصة الأميركية في أبوت أباد بباكستان. وتأتي هذه التطورات بينما يشهد شمال سوريا نشاطا عسكريا مكثفا.

فقد سرعت القوات السورية والروسية انتشارها على الحدود السورية التركية بينما يرسل الأميركيون تعزيزات إلى منطقة نفطية شرقا تسيطر عليها القوات الكردية.

اول ظهور علني له في 2014

لم تصدر أي إشارة عن البغدادي منذ تسجيل صوتي تم بثه في آب 2018 بعد بدء الهجوم العراقي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد دعا فيه أنصاره الى «عدم التخلي عن جهاد عدوهم» على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها الجهاديون.

وقبل ذلك صدر تسجيل صوتي آخر للبغدادي في أيلول 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً، على وقع هجوم لقوات سوريا الديموقراطية.

وفي الموصل، كان الظهور الأول للبغدادي في جامع النوري في تموز 2014، بعد إعلانه «الخلافة» وتقديمه كـ»أمير المؤمنين».

والبغدادي واسمه الأصلي عواد البدري مولود في 1971 لأسرة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد. وقد كان مولعا بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح محاميا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق.

أبدى أيضا طموحا للالتحاق بالسلك العسكري، لكن ضعف بصره حال دون ذلك، لتقوده الأمور في نهاية المطاف إلى الدراسات الدينية في بغداد قبل ان يصبح إماما في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وخلال الغزو الأميركي للعراق في 2003، شكل البغدادي مجموعة صغيرة من الجهاديين قبل أن يتم توقيفه واعتقاله في سجن بوكا.

وفي غياب أدلة تدينه، أفرج عنه والتحق بمجموعة من المقاتلين السنة تحت راية تنظيم القاعدة، وتولى قيادتها لسنوات. وقد استفاد من الفوضى بسبب النزاع في سوريا وتمركز مع مقاتليه فيها في 2013 قبل هجومه الكاسح في العراق.

إيرانيان: السوريون أبلغونا بمقتل البغدادي

أعلن مسؤولان إيرانيان لـ»رويترز» أن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في سوريا.

ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله امس الأحد، إنه «تم إبلاغ إيران بمقتل البغدادي من قبل مسؤولين سوريين اطلعوا على المعلومات الميدانية»، فيما أكد المسؤول الثاني هذه المعلومات.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل البغدادي بعملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

من هو أبو بكر البغدادي؟

يوصف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بأنه أكثر رجل مطلوب على مستوى العالم.

في تشرين الأول 2011، صنفته الولايات المتحدة رسميا على أنه «إرهابي»، وعرضت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليه أو قتله.يُعرف البغدادي بقسوته ودقته في التخطيط الميداني.

ولد بالقرب من مدينة سامراء، شمال العاصمة العراقية بغداد، في عام 1971، واسمه الحقيقي إبراهيم عوض البدري.

وتفيد تقارير بأنه كان خطيبا في أحد المساجد بالمدينة خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

ويعتقد البعض أنه كان متطرفا منذ حكم الرئيس السابق صدام حسين.

ويرى آخرون أنه اعتنق أفكارا متطرفة خلال وجوده لمدة أربع سنوات في معتقل بوكا الأمريكي، جنوبي العراق، رفقة قياديين من تنظيم القاعدة.

وبرز في عام 2010 كزعيم لتنظيم القاعدة في العراق، وهي جماعة انصهرت في تنظيم الدولة الإسلامية. وعلا شأنه خلال محاولة الاندماج مع جبهة النصرة في سوريا.

وبث تنظيم الدولة الإسلامية هذا العام تسجيلا مصورا لرجل يقول إنه أبو بكر البغدادي. ولم يظهر قبلها إلا في عام 2014، عندما أعلن إقامة «الخلافة» في أجزاء من العراق وسوريا.

فجر نفسه بسترة ناسفة

وأفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم اول امس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأميركية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

ونقلت المجلة عن المسؤول الأميركي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبأ داخله أبو بكر البغدادي.

كما أشارت شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلا عن مسؤول ب‍البنتاغون إلى أن زعيم داعش فجر ،على ما يبدو، سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية.

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

العراق تلقى تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء امس الاحد عن مصدرين عراقيين قولهما إن العراق تلقى تأكيدا لنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي من داخل سوريا.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين قوله «أكدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي أنه قتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية».

وفي السياق، سلط الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأميركي سيدريك لايتون الضوء على تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي كان ينام متزنّرا بحزام ناسف.

وقال لايتون: «هناك تقارير استخباراتية أكدت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا.. وهذا ليس مفاجأة» ، وتابع: «يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة من دون القبض عليه».

وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لـCNN وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أميركية في شمال غرب سوريا اول امس الاول السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أميركية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أميركية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم «داعش» كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وكشف الخبير الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي امس الاحد دور المخابرات العراقية في قتل زعيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي.

وقال الهاشمي في حديث تابعته الصباح الجديد، إن «‏في اغلب الأحوال قتل البغدادي‬ يؤسس الى فترة سكون وكسل في العمليات الارهابية كما حدث بعد مقتل ابو عمر البغدادي احتاجت القاعدة الى 4 شهور حتى تنشط بعملياتها من جديد».

واضاف أن «هذا الخمول والكسل قد يمتد حتى ينتهي الخلاف على من يخلف البغدادي، وأظن ان الخلافة خرجت من العراق فهي بين تونسي أو جزائري».

واكد أن «المخابرات العراقية اسهمت بتقديم معلومات مهمة جداً عن مكان البغدادي في سوريا عبر خلية خاصة امريكية – بريطانية – عراقية ، مبيناً أن «العراقيين ساعدوا في كشف معلومة محاولة البغدادي بنقل عائلته تجاه تركيا».

مقتل الراوي خلال العملية الاميركية

وكأي عملية عسكرية تتحمل احداثا جانبية، قتل المعاون الامني الخاص لزعيم تنظيم «داعش» غزوان الراوي خلال العملية الاميركية ضد ابو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله انه «تم قتل الإرهابي المدعو غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت ابو بكر البغدادي»، حسبما كشف مصدر استخباري امس الاحد.

واضاف ان «الاستخبارات قدمت معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله».

خليفة أبو بكر البغدادي ضابط سابق بالجيش العراقي.. تعرف عليه

قال طارق ابو السعد، القيادي الإخواني المنشق «ابو السعد» في تصريحات خاصة لـ»الوطن» أنه من المبكر الحكم على مستقبل تنظيم داعش، الان وخصوصا انه منذ أسابيع قليلة عين البغدادي خليفة له وهو الإرهابي الداعشي عبدالله قرداش فهو من سيتولى خلافة تنظيم داعش الإرهابي بعد الأمير المقتول

وتابع: التركماني عبدالله قرداش، كان ضابطا سابقا في حيش صدام حسين وعرف بالقسوة والشدة والخبرات العسكرية

وأضاف: المثير في الأمر أن أبو بكر البغدادي زعيم الإرهاب الذي يبحث عنه العالم، اختبأ في إدلب وهي تحت حماية جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وكلنا نعلم الخلاف القائم بين داعش والقاعدة، وهذا الأمر يوحي ان البغدادي كان محبوسا أسيرا لدى الجبهة .

يذكر أن مصادر في سوريا والعراق وإيران، قالت امس الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإدلاء بـ»بيان مهم» في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ»رويترز»، في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية خلال الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل، شاركت فيها طائرات هليكوبتر وأخرى حربية، في قرية باريشا،

قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها. وأوضح مصدران أمنيان عراقيـان، ومسؤولان إيرانيان، أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا، بشأن مقتل البغـدادي.