134 فيلما من 79 بلدا في مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الرابع

منصور جهاني

عُرضت مجموعة من أبرز أفلام 2019 في قسم المسابقات الرئيسة للسينما العالمية في النسخة الرابعة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي، وحصدت جوائز الصنوبرة الذهبية والفضية.

وبحسب المكتب الاعلامي لمهرجان السليمانية، عرضت أبرز افلام سنة 2019، وكان من بينها أعمال سينمائية حصدت جائزة السعفة الذهبية عن أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (نظرة خاصة) في مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72 وأفلام نافست على جوائز قسم المسابقة الرئيس في مهرجان برلينال السينمائي الدولي الـ69، وأفلام مرشحة لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الخامس والسبعين في إيطاليا، وأفلام حصدت جوائز رئيسة في مهرجان شانغهاي الدولي السينمائي الـ25في الصين.

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي الأصلي (سينما العالم) في مهرجان السليمانية السينمائي الرابع هم: هینز هرمانس مدير مهرجان CEO السينمائي الدولي، ومدير مهرجان أفلام برلين القصيرة، ورئيس لجنة تحكيم بارز من ألمانيا. وبوران درخشنده كاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة ايرانية، وآدريان بيلتش مخرج ومصور ومنتج أميركي، ,يوهاني آلنن المدير التنفيذي لمهرجان تمبرة السينمائي من فنلندا، والسيدة زليفه آكولاك مخرجة سينمائية واعلامية من ألمانيا.

الأفلام التي شاركت في القسم التنافسي الرئيس هي: فيلم الطفيلي (انگل) للمخرج بونج جون وإنتاج كوريا الجنوبية الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الـ72 والحاصل على جائزة الصنوبرة الفضية عن أفضل سيناريو بمهرجان السليمانية السينمائي الرابع.

شارك أيضا فيلم «قصة ثلاث أخوات» للمخرج أمين آلبر من إنتاج تركيا والمانيا وهولندا واليونان. حاز على جائزة أفضل مخرج، وممثل وموسيقى من مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي بتركيا، وجائزة الصنوبرة الذهبية لأفضل فيلم ولأفضل ممثلة (جميره ابوزيه) من مهرجان السليمانية السينمائي الرابع.

فيلم القلعة الجميلة إخراج «رضا ميركريمي» من إيران، والفائز بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل (حامد بهداد) من المسابقة الرئيسة لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الـ25 في الصين، حصد جائزة الصنوبرة الفضية عن افضل اخراج من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الرابع.

شاركت أفلام أخرى في قسم سينما العالم الدولي منها فيلم وداعا يابني للمخرج وانغ جیائوشوای من الصين، وحاز على جائزة أفضل ممثل مساعد في المسابقة الرئيسة لمهرجان برلين السينمائي الدولي الـ69.

فيلم المفك للمخرج بسام جرباوي من فلسطين. أفضل فيلم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 75 في إيطاليا والفائز بجائزة الصنوبرة الفضية من لجنة تحكيم مهرجان «السليمانية».

فيلم «النائب» من إخراج «بوجار عليماني» من ألبانيا؛ الحائز على جائزة الصنوبرة الفضية عن أفضل تمثيل للمثل (فيكتور جوستي) من مهرجان «السليمانية».

فيلم «الصامت» للمخرج «بارتوز كونوبكا» من بولندا وبلجيكا ؛ الحائز على جائزة الصنوبرة الفضية لأفضل مصور «جاسك بودكورسكي» من مهرجان «السليمانية».

فيلم النيران قادمة للمخرج اوليفر لاكس من انتاج اسبانيا، وفرنسا ولوكسمبورغ، حاز على جائزة لجنة تحكيم “قسم نظرة ما” من مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72.

علاوة على فيلم الهيئة الحائز على جائزة وارسو في بولندا، وفيلم امينة للمخرج ايمن زيدان من سوريا (حصد جائزة الدبلوم الفخري من مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ37 في ايران)، وفيلم «العارفون» للمخرج «حسين كاراباي» من تركيا.

واستضاف مهرجان «السليمانية» الدولي الرابع لهذا العام 134 فيلما لمخرجين من 79 بلد حول العالم، تشمل منتجات أعوام 2018 و2019 في القسمين التنافسيين:

1 – «سينما العالم» (دولي) ويتضمن أقسام الآثار السينمائية الطويلة والقصيرة والأعمال الوثائقية وأفلام الانيميشن والتجريبي.

2 – «السينما الكردية» (محلي) ويتضمن الأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، الانيميشن والتجريبي، اضافة الى إقامة ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام واجتماعات الإنتاج المشترك.