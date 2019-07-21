آسياسيل ترعى بطولة آسياسيل لاتحاد غربي آسيا – العراق ٢٠١٩ لكرة القدم

أعلنت شرکة آسياسيل عن رعايتها لبطولة آسياسيل لاتحاد غربي آسيا – العراق ٢٠١٩ لكرة القدم ، وقد أُعلِن عن هذه الرعاية من خلال مؤتمر توقيع عقد الرعاية والذي عقد في مقر اتحاد كرة القدم العراقي في يوم الخميس المصادف 18 تموز 2019 وبحضور وزير الشباب والرياضة السيد احمد العبيدي ورئيس اتحاد كرة القدم العراقي السيد عبد الخالق مسعود وممثلي اتحاد غربي آسيا لكرة القدم والشركة المنظمة للبطولة.

منذ انطلاق بطولة غرب آسيا لكرة القدم عام 2000 لم يستضف العراق هذه البطولة في سنة 2019، سيستضيف العراق هذا الحدث الكبير وبرعاية رسمية من شركة آسياسيل بعد الحظر الرياضي على ملاعب العراق الذي دام اكثر من ثلاث عقود.

ومن خلال هذه الرعاية الكبيرة التي قادتها شركة آسياسيل لدعم البطولات الرياضية المثمرة، وكان آخرها رعاية شركة آسياسيل لنادي الزوراء الرياضي، ولاجل اخذ زمام المبادرة من خلال تقديم الدعم لهذه النشاطات الرياضية الشبابية والتي نفتخر كشركة آسياسيل بارتباطها بالسجل الرياضي العراقي الحافل بالانجازات الرياضية الكثيرة .ومن هذا المنطلق جائت فكرة هذه الرعاية والتي تعتبر الداعم والمساهم في رفع مستوى كرة القدم وتطويرها لضمان افضل الظهور وبافضل المستويات في المحافل القارية والدولية.

وقد صرح عبدالله حسن المتحدث الرسمي لآسياسيل: (ان ما تشهده الحركة الرياضية العراقية من شغف جماهيري، فهي مواصفات تترادف مع العلامة التجارية لشركة آسياسيل وليكون هذا الاتفاق نتاجاً مشتركاً كبيراً بين اسمين كبيرين وللعمل على تحقيق معايير ونتائج عالية ونحن على ثقة بأن هذا التعاون الناجح سيسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي في بلدنا الحبيب العراق.

من جانبه، عبر السيد بيري كاخيه المدير التنفيذي لشركة السبورت بارتنر انترناشيونال “نحن كشركة منظمة لهذه البطولة، سعداء جداً بشراكتنا مع آسياسيل ورعايتهم لهذه البطولة التأريخية كونهم اصحاب ريادة في دعم المجتمع العراقي بصورة عامة والقطاع الرياضي بصورة خاصة” وكما اضاف ايضاً، نعمل بصورة مستمرة لتقديم افضل النتائج في تنظيم هذه البطولة والاستعدادت جاهزة تماما لاطلاق صافرة البداية وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأضاف السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قائلاً ” نسعى ان تكون شركة آسياسيل راعي مشارك ورئيسي في بطولة غربي اسيا لتحقيق النجاح فيها وايضاً بداية تعاون مشترك قادم لرعاية المنتخب العراقي في القادم من مبارياته الدولية والدوري العراقي دعما من الشركة لكرة القدم العراقية”

‏وأعرب السيد أحمد قطيشات المشرف العام لبطولة اتحاد غربي آسيا عن سعادته البالغة بالتعاقد مع شركة آسياسيل كشريك رئيسي لما لها من مكانة كبيرة في عالم الاتصالات في العراق، متمنياً أن تكون هذه الرعاية منطلقاً لشراكات ورعايات مع اتحاد غرب آسيا وكذلك مع الكرة العراقية لما فيه المصلحه الى الجماهير العراقية في كل مكان.

وبالجدير بالذكر فأن سجل شركة اسياسيل الحافل يتضمن فيما سبق العديد من الرعايات الرياضية ومنها رعاية المنتخبات العراقية لكرة القدم وكذلك رعاية الدوري الممتاز لكرة القدم والذي سمي في تلك الفترة بدوري آسياسيل لكرة القدم وايضا كان لشركة آسياسيل مئات المساهمات الرياضية في الجامعات العراقية والاندية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني .

إن إقامة بطولة غرب آسيا في العراق تترجم القناعة بأهميتها على الساحة الرياضية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الكروية، خصوصا وقد سبق لشركة آسياسيل أن نظمت بنجاح باهر العديد من الرعايات الكروية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يدعونا للتفاؤل التام بقدرتنا على مواصلة التميز في الحدث المنتظر الذي يشكل منعطفا تاريخيا في مسيرة الكرة الآسيوية والعراقية.