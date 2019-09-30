  • الإثنين , 30 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“المسخ” يتصدر شباك السينما الأميركية

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الصباح الجديد – وكالات:
تصدر فيلم الرسوم المتحركة abominable (المسخ، او الشنيع) من إنتاج شركة دريم وركس شباك التذاكر الأميركي بنحو 20.9 مليون دولار، في الوقت الذي بدأ فيه عرض فيلم “جودي” الذي يروي قصة حياة جودي غارلاند، بطولة رينيه زيلويغر.
فيلم أبومينابل كان الأحدث إنتاجا نهاية الأسبوع، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة والصين بين شركتي دريم وركس التابعة لشركة يونيفرسال واستوديوهات بيرل الصينية، ولذا فإن عرضه في الصين سيسهم بنحو كبير في نجاحه.
وتراجع فيلم “داونتاون آبي”، الذي حل في المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بحصوله على 14.5 مليون دولار، فيما تراجع فيلم “هاستلرز” إلى المرتبة الثالثة محققا 11.5 مليون دولار.
وكان واحدا من أكبر النجاحات التي تحققت نهاية هذا الأسبوع لفيلم “جودي” الذي حصد 3.1 مليون دولار بعد عرضه في 461 دار سينما.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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