اقتربت “ساعة الصفر”.. قارة آسيا في طريقها للعطش

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تقريرا مطولا، لدراسة خطيرة، أعدتها جامعة “كنبرا” الأسترالية، بشأن اقتراب قارة أستراليا من “ساعة الصفر”، التي لن يجد فيها شخص ولا نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من عشر مدن وبلدات في شرقي أستراليا، تقترب بصورة كبيرة من “ساعة الصفر”، التي قد لا توجد فيها ولا نقطة مياه شرب واحدة.

وتواجه أستراليا، وفقا للدراسة، موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه لاستمرار التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي.

وبدأت فعليا عدة من المدن الأسترالية المتضررة تعاني من نقص مياه الشرب، وهناك مدن أخرى أمامها فقط بضعة أشهر قبل أن تنفد منها مياه الشرب.

وطالبت الدراسة بضرورة إعادة تدوير المياه، وإعادة استعمالها إما في أنشطة غير متعلقة بالشرب.

وقال البروفيسور، جريج ليزلي، مدير معهد المياه العالمي في جامعة “نيو ساوث ويلز”: “مع شح هطول الأمطار، يتعين علينا الاستفادة القصوى من كل المياه الموجودة لدينا بالفعل”.

كما قالت ستيوارت خان، البروفيسور في جامعة “نيو ساوث ويلز”: “حجم المياه التي نعيد تدويرها، مقارنة بما نستهلكه ضئيل للغاية، وهذا يشكل خطورة كبرى”.

وأردف: “الاقتصاد يفضل إعادة المياه المعاد تدويرها إلى إجمالي إمدادات المياه، لأن لدينا بالفعل بنية تحتية وصرفا صحيا يمكنه القيام بتلك المهمة، وأن المصانع الحالية ليس لديها القدرة على جعل إعادة تدوير المياه، لتصبح جاهزة للشرب”.