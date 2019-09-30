تونسي من بين اوسم رجال العالم

الصباح الجديد – وكالات:

حصل الكوري الجنوبي، كيم تشونغ وو، على لقب “مستر غلوبال” في النسخة الحالية من المسابقة التي جرت تحت شعار “جنتلمان الذي يلهم”.

وحل التونسي حسام سعيدي ثانيا، في حين شغل الشاب الإسباني، خوسي لويس رودريغو المرتبة الثالثة، ليليه السويسري كينان مرسيلي، وظل المتسابق براوليو إنكارناسيون من جمهورية الدومينيكان في أسفل قائمة المتفوقين الخمسة.

وهذا العام شارك في الحفل النهائي لـ”مستر غلوبال” الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك، رجال من 38 بلدا، بينها مصر (آدم حسين) وتونس. وتقام مؤخرا اكثر من مسابقة لاختيار اوسم او اجمل رجل بعد ان كانت مثل تلك المسابقات حصرا على النساء.