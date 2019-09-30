  • الإثنين , 30 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تونسي من بين اوسم رجال العالم

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الصباح الجديد – وكالات:
حصل الكوري الجنوبي، كيم تشونغ وو، على لقب “مستر غلوبال” في النسخة الحالية من المسابقة التي جرت تحت شعار “جنتلمان الذي يلهم”.
وحل التونسي حسام سعيدي ثانيا، في حين شغل الشاب الإسباني، خوسي لويس رودريغو المرتبة الثالثة، ليليه السويسري كينان مرسيلي، وظل المتسابق براوليو إنكارناسيون من جمهورية الدومينيكان في أسفل قائمة المتفوقين الخمسة.
وهذا العام شارك في الحفل النهائي لـ”مستر غلوبال” الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك، رجال من 38 بلدا، بينها مصر (آدم حسين) وتونس. وتقام مؤخرا اكثر من مسابقة لاختيار اوسم او اجمل رجل بعد ان كانت مثل تلك المسابقات حصرا على النساء.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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