براد بيت يحاور رائد فضاء من موقع ناسا

الصباح الجديد – وكالات:

في إطار الحملة الترويجية لفيلمه Ad Astra والذي يجسد فيه دور رائد فضاء يقوم بمهمة خطيرة على حافة النظام الشمسي، قام النجم الأميركي الشهير براد بيت بإجراء حوار طريف مع رائد الفضاء نيك هاغ وذلك من مقر وكالة ناسا الفضائية في العاصمة الأميركية واشنطن، استغرق 20 دقيقة.

وطرح بيت أسئلة عديدة على رائد الفضاء أسئلة عديدة، منها كيفية التأقلم مع الحياة في ظل انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية، ليرد هاغ عليه: “إن النسيج الذي على قدمي اختفى تماما، وذلك لأنني لا أمشي عليهما، كما أواجه مشكلة مع إصبع قدمي الكبير لأنه دائما ما تعلق الأشياء فيه”.

وسأل الممثل الأميركي رائد الفضاء في اتصاله معه، عمن يرى أنه كان أفضل في تجسيد دور رائد الفضاء على شاشة السينما، هو أم صديقه الممثل الأميركي جورج كلوني، فكانت إجابته بأن بيت، الأفضل قطعا.

وعمن يتحكم في صندوق تشغيل الأغاني في محطة الفضاء الدولية، فأجابه بأن ذلك يحدث بالتناوب ما بينه وبين زملائه من روسيا وإيطاليا.

ثم سأل بيت: “لقد ذهبت إلى مختبر الدفع النفاث الأسبوع الماضي، وكان ذلك في اليوم الذي كانت فيه الهند تهبط على سطح القمر، بمساعدة الولايات المتحدة، فهل انت قادر على رؤيته من مكانك؟” ليبجبه: “لا للأسف”.

وكان براد بيت أعلن خلال حضوره مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في شهر آب، بأن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن، فيلم “أد أسترا”، الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية.