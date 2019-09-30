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  • بعد 6 سنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

بعد 6 سنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

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بغداد – الصباح الجديد

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي “البوكمال- القائم” المغلق منذ عام 2013.

وبحسب موقع” “RT سيفتتح المعبر عند الساعة الـ12 ظهر اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار، ومن المقرر أن يتم افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات​​​، بعد 6 أعوام من إغلاقه.

من جهتها، أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بإنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر “البوكمال-القائم” مع العراق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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