بعد 6 سنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

بغداد – الصباح الجديد

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي “البوكمال- القائم” المغلق منذ عام 2013.

وبحسب موقع” “RT سيفتتح المعبر عند الساعة الـ12 ظهر اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار، ومن المقرر أن يتم افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات​​​، بعد 6 أعوام من إغلاقه.

من جهتها، أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بإنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر “البوكمال-القائم” مع العراق.